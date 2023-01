Nigri: “Rilanciare il Presidio Ospedaliero San Camillo di Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/01/2023 – Sopralluogo questa mattina del Commissario Straordinario della ASL Foggia Antonio Nigri nel Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.

Insieme al Direttore Sanitario Franco Mezzadri, Nigri ha visitato le Strutture di “Radiologia” e “Cardiologia” ed incontrato gli operatori per trovare soluzioni ad alcune criticità, anche a seguito di segnalazioni di cittadini giunte in Direzione. Prima la “Radiologia”: il Commissario Straordinario e il Direttore Sanitario hanno preso atto che i disservizi avvenuti ieri (relativi a prestazioni non effettuate) sono stati determinati dall’assenza di un medico per motivi di salute. Il sanitario, ha assicurato Nigri, sarà sostituito a partire da domani da un radiologo della ASL BT, in virtù della convenzione stipulata nei mesi scorsi.

Nigri, inoltre, ha informato gli operatori che, nella giornata di ieri, sono stati acquistati, su piattaforma CONSIP, due tavoli telecomandati di ultima generazione, già assegnati all’unità operativa. Ha anticipato, altresì, che nei prossimi giorni provvederà alla nomina di un radiologo, facente funzioni di direttore della struttura complessa, il quale si aggiungerà ai medici già in servizio. Il nuovo responsabile sostituirà il precedente direttore Frisoli, in pensione da qualche settimana.

Il sopralluogo ha riguardato anche la “Cardiologia”. A seguito dell’incontro con gli operatori, Nigri assicura che, d’intesa anche con i cardiologhi degli altri due presidi ospedalieri aziendali (San Severo e Cerignola), le attività ambulatoriali riprenderanno entro una settimana attraverso il ricorso agli istituti contrattuali dello straordinario e delle prestazioni aggiuntive. Riprenderanno, in pratica, le routinarie attività di diagnostica strumentale non invasiva (holter cardiaco e pressorio, prova da sforzo, controllo pacemaker). Saranno garantite altresì le prestazioni per i pazienti sottoposti a terapia salvavita, come sollecitato anche dagli esponenti locali di Cittadinanzattiva.

Tale rassicurazione è doverosa a seguito delle criticità accentuate dal recentissimo licenziamento di un cardiologo della Struttura, di cui la Direzione ha dovuto prendere atto. Anche per la “Cardiologia” il Commissario Straordinario ha anticipato l’imminente nomina del Responsabile della struttura semplice dipartimentale, libera dopo il pensionamento del dott. Ferrara, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. La dotazione strumentale della Struttura, inoltre, sta per arricchirsi di un ecocardiografo di ultima generazione completo di dotazione multisonda, acquistato e in via di consegna.

“La riorganizzazione e il rilancio del Presidio Ospedaliero di Manfredonia – commenta il Commissario Nigri – è nei programmi di questa direzione strategica, la cui attuazione avrà lo slancio definitivo appena mi saranno conferiti i pieni poteri da direttore generale, incarico per il quale sono in attesa della comunicazione formale dopo gli adempimenti burocratici di rito”. In tale cornice, il primo segnale sarà l’attivazione della Riabilitazione del Presidio Ospedaliero “De Lellis” e il rilancio delle attività del Centro Cesarano con l’assunzione di fisioterapisti (dalla graduatoria già disponibile della ASL Foggia) e fisiatri (dalla graduatoria del Policlinico Riuniti di Foggia).