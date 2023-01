Rotice: “Salvaguardare i 67 dipendenti dello stabilimento DOpla di Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/01/2023 – “Un patto di lealtà. Con questo preciso impegno e condiviso spirito si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri a Bari l’incontro della task force della Regione Puglia per la vertenza dello stabilimento DOpla di Manfredonia, azienda del Contratto d’area. Presente il Presidente Caroli, i rappresentanti dell’azienda, delle associazioni sindacali e datoriali e Vittorio Di Padova (Assessore Sviluppo Economico del Comune di Monte Sant’Angelo).

L’impegno del tavolo permanente di crisi è quello univoco di salvaguardare i 67 dipendenti e garantire la pronta ripartenza della produzione dell’impianto al momento dell’ingresso della nuova proprietà a seguito della procedura di concordato di fallimento.

Nel mio intervento ho posto l’attenzione sulla tutela e sostegno ai lavoratori in questa delicata fase di transizione che dovrà formalizzarsi nell’iter di riconoscimento della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi del Ministero del Lavoro. Allo stesso tempo, si vigilerà affinchè lo stabilimento non subisca atti vandalici o asportazione di macchinari e merce.

La buona notizia è che all’incontro era presente anche potenziale investitore pronto a rilevare e rilanciare lo stabilimento di Manfredonia. Non possiamo permetterci ulteriori perdite di posti di lavoro, in un territorio che paga caro lo scotto dei licenziamenti e della disoccupazione. Le porte dell’Amministrazione comunale sono sempre aperte per l’ascolto, la collaborazione ed il sostegno a quelle iniziative compatibili con il territorio e che portino vere opportunità di crescita e sviluppo.