Un giovane studente di prima media rischiò di morire soffocato da un pezzetto di merenda, probabilmente ingoiato troppo rapidamente o masticato in modo improprio.

La sua vita è stata salvata grazie al coraggio e alla sangue freddo della sua insegnante di lettere alle scuole medie Frattini di Legnago.

La vicenda si è svolta durante gli ultimi minuti dell’intervallo, trascorso al chiuso a causa della pioggia e del freddo. Il giovane undicenne, durante la merenda con i compagni, ha improvvisamente manifestato difficoltà respiratorie diventando cianotico e emettendo suoni segnalatori di soffocamento.

Gli altri studenti, spaventati, hanno attirato l’attenzione della professoressa di lettere Maria Stella Artuso, che si trovava nelle vicinanze e ha prontamente compreso la gravità della situazione. Con competenza, ha eseguito la compressione addominale e successivamente la manovra di Heimlich per liberare le vie aeree, una tecnica che la docente conosceva grazie ai corsi periodici di primo soccorso.

La complessità della situazione ha richiesto che la professoressa si occupasse contemporaneamente degli altri studenti. Dopo aver espulso parzialmente il corpo estraneo, ha chiesto agli studenti di lasciare l’aula e chiamare un collaboratore scolastico per allertare il 118. Senza alternative immediate, ha continuato le manovre finché il giovane non ha espulso completamente il boccone.

Nonostante l’ansia, il giovane ha ripreso a respirare regolarmente. La professoressa ha successivamente rassicurato gli studenti e ha trascorso del tempo con loro per spiegare l’importanza di gestire tali emergenze e di avvisare tempestivamente gli adulti.

L’undicenne è stato trasferito all’ospedale “Mater Salutis”, dove è stato sottoposto ad accertamenti prima di rientrare a scuola. La psicologa d’istituto e il dirigente dell’Ic Legnago 1 hanno supportato gli altri studenti. Il preside ha sottolineato l’importanza della formazione del personale scolastico e ha annunciato gli aggiornamenti ai corsi di primo soccorso.

Il caso fortunatamente risolto evidenzia l’importanza della formazione del personale scolastico, che include aggiornamenti sulle procedure di emergenza come la manovra di Heimlich, come spiegato dal pediatra Mauro Saldi durante un incontro formativo annuale.

Lo riporta L’Arena.