Se appartieni ad una associazione pugliese unisciti a noi e fai aderire la tua associazione all’ iniziativa inviando l’adesione via WhatsApp al numero referente per la tua provincia che trovi alla fine di questo messaggio.

Nelle aree protette della Regione Puglia si potrà sparare con la caccia selezione. Questo significa che la fruibilità di luoghi oggi frequentati da famiglie, bambini, turisti sarà limitata durante la caccia di selezione. È stata inoltre, apportata una modifica, al calendario venatorio regionale che estende il periodo di caccia ad alcune specie di uccelli. Poiché questo incide proprio sugli individui riproduttori questa proroga viola una norma nazionale in ordine di divieto della caccia durante la migrazione prenuziale.

Alla luce di quanto sopra chiediamo la revoca in autotutela dei due provvedimenti approvati e contrasteremo questa politica non sostenibile e pericolosa sia per la sicurezza delle persone che per la biodiversità e gli ecosistemi.

I presidenti delle associazioni che vogliono aderire all’ iniziativa possono mandare un WhatsApp ai seguenti numeri indicando i dati della propria associazione :

Provincia di Bari e BAT: 392 424 2501

Provincia di Brindisi: 338 873 4273

Provincia di Foggia: 3471836700

Provincia di Lecce: 327 948 4867

Provincia di Taranto: 329 609 4324

(nota stampa).