BRESCIA – L’ufficio in via Oberdan, il bar vicino a via Orzinuovi, la pasticceria di Erbusco. O i caselli autostradali. È anche qui — oltre che in Rete — che prendevano forma, per gli inquirenti, gli accordi illeciti o gli scambi di denaro cash.

Mazzette.

Finalizzate a corrodere il libero mercato turbandone le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

E che appalti. Non a caso, la provincia di Brescia viene definita dal gip Gaia Sorrentino «il centro decisionale» dell’organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza, con la coordinazione del pm Marzia Aliatis, dedita a vario titolo alla corruzione, alla turbata libertà degli incanti e a una serie di reati tributari milionari.

Gli indagati

In carcere sono finiti i fratelli S. e V. P. B., 53 e 56 anni, bresciani, il primo ritenuto l’amministratore di fatto della Valcart srl di Rogno (Bergamo) che smaltisce rifiuti e commercializza rottami, oltre a P. G., 69, di casa nel Foggiano.

L’hacker del gruppo. Ai domiciliari, invece, c’è A. M., 52 anni, residente in provincia di Novara, dirigente «infedele» della partecipata statale Enel Distribuzione (estranea alla vicenda), per la precisione responsabile dell’Unità centrale gestione materiale.

Tredici in tutto gli indagati, tra cui altri cinque bresciani di origine o residenza che rispondono anche di reati tributari per milioni di euro in tutto.

Tre i filoni di questa inchiesta, che intreccia due partecipate dello Stato — Enel Distribuzione, appunto, e Terna spa (a sua volta estranea) — e alcune società cartiere, collegati dai protagonisti principali del sodalizio.