FOGGIA – Il Foggia cambia forma. Salutano Frigerio, Beretta e Dalmasso: sono del Lecco.

“Perina tra i pali, le geometrie di Tascone e l’inventiva di Bocic: rilancio in grande stile di Canonico”, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport, “In questo mercato invernale il Foggia cambia radicalmente volto.

Solitamente a gennaio le squadre sono solite rinforzarsi puntellando e rinfoltendo la rosa”.

“Non è questo il caso: Canonico ha deciso di ricostruire la squadra dopo il deludente girone d’andata e dopo il pessimo avvio di quello di ritorno. Sarà tutta un’altra rosa rispetto a fine agosto, a cominciare dall’allenatore.

Ma è ancora troppo presto per vedere la mano di Coletti, che ha preso in corsa una squadra in caduta libera: ora è il momento di mettere mano all’organico e poi si vedranno i risultati”.

Così Canonico modella il nuovo

Foggia

“Intanto ieri la società ha ufficializzato una tripla cessione: Dalmasso, Frigerio e Beretta sono stati acquistati dal Lecco al termine di una lunga trattativa. I primi due sono stati prelevati a titolo definitivo dai blucelesti, mentre Beretta è stato ceduto a titolo temporaneo ma con diritto di riscatto da parte del club lombardo.

Finisce così – dopo un estenuante tira e molla – la vicenda Frigerio, in odore di Serie B già da quest’estate: il centrocampista non sarebbe dovuto partire da Foggia a meno di un’offerta irrinunciabile.

In sostanza, la società ha ceduto gli esuberi che non hanno convinto in questi mesi (Tounkara, Cucchietti e Dalmasso) così come pure pezzi pregiati (Peralta, Frigerio e Beretta) che tuttavia impattavano notevolmente sul bilancio.

E non è finita qui, perché è in partenza pure Garattoni: il capitano rossonero è stato corteggiato a lungo dall’Avellino ma alla fine cederà alle lusinghe dell’ex tecnico rossonero Gallo, ora alla guida della Virtus Entella“, scrive ancora CdS.

“Sul lato acquisti già nei giorni scorsi la società si è mossa per regalare a Coletti un reparto offensivo più importante. Infatti oltre al giovane Millico, lunedì è stato ufficializzato Santaniello dal Monopoli.

L’intesa con i biancoverdi però non è finita qui: è arrivato il portiere Perina, classe ‘92 (ndr.).

La dirigenza ha virato di colpo sul 31enne dopo aver trattato a lungo per Furlan: nonostante l’accordo con il Perugia, l’estremo difensore ha rifiutato all’ultimo i rossoneri per problemi personali.

Attaccanti, portiere e non solo.

Canonico rinforza pure la mediana: è fatta per Simone Tascone, classe ‘97 attualmente in forza all’Entella. Il centrocampista arriva a Foggia a titolo de- finitivo con un contratto fino al 2025 e dovrebbe essere a disposizione di Coletti per la gara contro l’Avellino.

Ci sarebbe anche un interesse per Milos Bocic, punta classe ‘00 di proprietà del Catania: al momento l’attaccante serbo, dopo gli arrivi di Cianci e Costantino, potrebbe decidere di cambiare aria”, conclude il quotidiano.