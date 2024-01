Foggia. “Il fatto di essere sulla graticola credo sia una prerogativa di questo mestiere. Io non penso a niente. Penso al bene del Foggia, dando tutto me stesso. So che se le cose andranno bene sarà un bene anche per me. Ma io sono positivo.

Guardo al futuro con positività. Credo che i giocatori debbano giocare per la maglia, per battere l’avversario, per l’orgoglio di far parte di un gruppo, di aiutare i compagni. Ora: forza!”.

Così il mister del Foggia Tommaso Coletti nella conferenza stampa pre gara Foggia – Avellino.