Il gabbiotto della discordia. Occhi puntati sulla Fortezza di Lucera

Lucera. Tiene banco in città la questione inerente la realizzazione del cosiddetto “gabbiotto della discordia”, così come è stato ribattezzata la realizzazione di un infopoint con annessi bagni a servigio degli utenti della fortezza svevo-angioina.

Il progetto, risalente a qualche anno fa, convalidato durante la precedente amministrazione comunale, prevede l’installazione di un info-point informativo e di servizi igienico-sanitari. Questione dirimente il posizionamento di tale manufatto, che secondo il consiglio direttivo dell’associazione civica “Lucera non Tace” appare altamente lesivo dell’integrità paesaggistica e visiva e in spregio alla tutela del bene storico-architettonico della fortezza, così come argomenta il presidente del sodalizio lucerino, Francesco D’Angelo.

“L’installazione del cosiddetto gabbiotto informativo, così come è stata predisposta, è tutt’altro che un’opera utile per la collettività, cittadini e turisti verrebbero anzi pregiudicati nella loro opera di fruizione del bene”, spiega D’Angelo, ripercorrendo le tappe del dissenso maturato verso le scelte tecnico-politiche attuate dall’ente di corso Garibaldi.

L’opera è stata oggetto di critiche da parte anche di altre associazioni culturali e di servizio della cittadina federiciana, sfocianti dapprima in un incontro in video conferenza a cui hanno preso parte tutti i presidenti, unica voce fuori dal coro sembrerebbe appunto quella del comitato Lucera non Tace che opterebbe per una linea meno diplomatica e di confronto con l’amministrazione comunale, propendendo per una intimazione tesa alla rimozione del manufatto i cui lavori stanno proseguendo sotto la guida vigile dell’architetto Stefano Serpenti, volto noto nella città sveva.

“Le altre associazioni locali sembra che vogliano percorrere una strada diversa dalla nostra – commenta D’Angelo -, evidentemente abbiamo una vision molto diversa. Tant’è che inizialmente si era pensato di creare un evento pubblico teso a sensibilizzare l’intera cittadinanza per cercare di fare pressione sull’amministeazione comunale, con lo scopo di ricercare una soluzione differente rispetto al posizionamento del manufatto.

A noi interessa che la Fortezza non venga pregiudicata dalla creazione di un’opera inutile e costosa. Non siamo contrari all’ info-point, beninteso, ma vogliamo che l’ente si doti di un centro informativo che sia a regola d’arte, con annessi servizi sanitari e che il tutto venga creato senza sperpero di denaro pubblico – precisa il presidente del sodalizio lucerino -.

Da quel che ci risulta il progetto risalente a diversi anni fa costasse all’incirca 400 mila euro, successivamente le cose passarano in mano alla Regione Puglia e il progetto risultò essere finanziato per un importo di 252 mila euro, in netta riduzione rispetto all’iniziale piano progettuale, somma a cui vanno aggiunti ulteriori 6 mila euro a carico del Comune. Un progetto che ci sembra dispendioso per due ragioni entrambe legate al luogo in cui tale manufatto verrà allocato, e cioè all’interno della cinta muraria delle torri, un posizionamento che non potrebbe mai tenere conto (a causa della mancanza di spazio sufficiente, delle risorse necessarie e dell’assenza di acqua), della presenza di servizi igienici utili non solo per il personale dipendente ma anche dell’utenza turistica.

Da quel che ci risulta, il sito individuato mancherebbe dell’allaccio idrico, l’ente sta infatti valutando la modalità inerente al passaggio di una conduttura, per un importo ammontante ad altri 100 mila euro, cifra che si accollerebbe l’Acquedotto Pugliese per la predisposizione di un bagno chimico che servirebbe solo per i dipendenti”, racconta D’Angelo, reduce di un sit-in organizzato lo scorso 4 gennaio in Piazza Duomo così come spiega.

“Avevamo pensato di scendere in piazza per sensibilizzare i cittadini, approfittando delle vacanze di fine anno, nel mentre ci è giunto anche l’invito da parte dell’Archeoclub di Lucera per dar vita ad una conferenza che poi si è tenuta online, in cui le diverse associazioni hanno prodotto un documento cartaceo a firma dei diversi presidenti in cui venivano espresse perplessità circa tale installazione.

Da parte nostra il coordinamento ci è parso molto remissivo e poco incisivo, tant’è che LNT ha percorso un’altra via, quella del sit-in con l’esposizione di cartelli di protesta, cercando di far comprendere alla cittadinanza l’impatto deleterio sul fronte della fruizione turistica del manufatto. Pertanto cerchiamo ancora di invitare il Sindaco a rivedere la progettazione originaria per sollecitare un suo intervento teso a ricollocare il gabbiotto o quanto meno a dar vita ad un provvedimento urgente di pubblica utilità mirante a collocare il manufatto nel piazzale dinnanzi al sito archeologico, posto in via Angelo Cuomo, area che potrebbe essere tranquillamente oggetto di esproprio in quanto suolo privato.

Tale opzione sarebbe esclusa dal primo cittadino in quanto a suo modo di vedere essa potrebbe esporre l’ente comunale ad un contenzioso amministrativo, una possibilità per noi molto remota e lontana, la via da noi suggerita, potrebbe, invece, consentire l’ampliamento di servizi all’utenza del sito, ma in linea con la tutela storico-paesaggistica e di cassa”, conclude.