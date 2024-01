Dalla collaborazione tra Stato Quotidiano e Fantapazz nasce l’articolo sulla Top11, i migliori giocatori da schierare in serie A giornata per giornata nel tuo fantacalcio.

Non mettiamo 6 politici e non aspettiamo i recuperi nella Top11 per la 21° giornata.

Dunque saremmo “limitati” nelle scelte, ma saranno sempre ben valutate.

La Top11 per la 21°: proviamo a scommettere

Szczesny: a Lecce per la Juventus non sarà una passeggiata. Il portiere polacco, però, è in splendida forma ed il buon voto è sicuramente alla sua portata.

Hernandez: ha mostrato di stare bene fisicamente ed ha ritrovato quello spunto che l’ha reso tra i migliori terzini della Serie A. Ad Udine per la conferma.

Bradaric: il Professore, come lo ha chiamato Sabatini, deve portare velocità e tecnica sull’out sinistro. Dovrà dare un occhio anche a Gudmundsson, ma potrebbe fare una grande partita.

Bremer: un baluardo difensivo difficile da superare. Il brasiliano è ormai più che una certezza.

Vasquez: un nome nuovo in difesa. Il difensore del Genoa sta facendo un buon campionato e ci convince anche in proiezione offensiva. Puntiamoci.

Candreva: per Antonio è come un derby quello contro il Genoa. Lo stato di forma è ottimo e chissà che non inventi un’altra rete delle sue.

Pellegrini Lo.: Daniele De Rossi ha chiamato a rapporto tutti ed ha toccato le corde giuste di un giocatore che si è un pò perso. Vedremo se avrà uno scatto d’orgoglio.

Harroui: un Frosinone alla ricerca della vittoria ormai perduta non può non prescindere da lui. Attenzione che batte anche i rigori.

Carboni V.: cambiamo modulo per il trequartista del Monza che ad Empoli può fare nettamente la differenza.

Vlahovic: sta bene sia fisicamente che mentalmente. Difficile rinunciarci oggi.

Gudmundsson: tocca a lui tirare avanti le sorti del Genoa.

Per tutti i consigli di giornata: https://www.instagram.com/fantapazz/

Non dimenticare di partecipare alle Lega StatoQuotidiano.

Abbonati a StatoQuotidiano per la modica cifra di 2 euro (paypal: aelitafilm@gmail.com) e riceverai il link di ingresso nella Lega Privata STATO QUOTIDIANO

DOVE GIOCARE

SITO FANTAPAZZ: https://www.fantapazz.com/

App Ios: https://apps.apple.com/it/app/fantapazz-leghe-guida-asta/id901157238

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fantapazz.guidaastafantapazz2014_15&pli=1

App Huawei: https://appgallery.huawei.com/#/app/C106201153