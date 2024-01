MANFREDONIA (FOGGIA) – “Quello che documentano e denunciano le Guardie Ambientali Italiane, è lo stato di incuria e degrado dell’unico spazio all’aperto di cui possono usufruire i bambini nel cortile della scuola statale dell’infanzia in via Garibaldi.

I servizi di manutenzione del verde, nel cortile della scuola dell’infanzia, pare sia rimasto un lontano ricordo, constatando le condizioni in cui versa: aiuole con erbaccia alta e sporcizia, bottiglie di birre sparse ovunque, alcune anche rotte (sicuramente lanciate dall’esterno), siepi malandate, “situazione imbarazzante per una scuola Statale dell’infanzia“.

All’ingresso di detta scuola, aggiunge Manzella, ci sono due stalli per disabili e le strisce pedonali quasi del tutto cancellate, questo, ovviamente crea problemi di attraversamento per i pedoni (bambini) e la sosta per i diversamente abili, che trovano sempre il posto occupato da veicoli non autorizzati”.