NAPOLI – È stato ritrovato Domenico Travetti, fotografo di Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Era scomparso da due giorni.

Uscito la sera di martedì 16 gennaio 2024, attorno alle ore 20,00, dallo studio dove lavora per rientrare a casa, dove però non era arrivato.

I familiari preoccupati avevano lanciato un appello per ritrovarlo, raccolto anche dalla trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” ed avevano sporto denuncia di scomparsa.

Il giovane, residente a Monteruscello, aveva lasciato lo studio fotografico a bordo di una Fiat Panda nera, con dietro due adesivi con i cuoricini, per fare ritorno poco dopo a casa, come si leggeva nell’appello diffuso in rete dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero. Travetti è stato poi ritrovato nella giornata di ieri, giovedì 18 gennaio 2024.

La ricerca per ritrovare il giovane di Pozzuoli

Nel post pubblicato su Facebook dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate si leggeva:

E’ scomparso ieri sera 16/01/2024 verso le 20:00 da Monteruscello (Pozzuoli-Napoli) Travetti Domenico con una autovettura modello FIAT PANDA. Era vestito con il giubbino e il capello come nella foto.

A TUTTI I COLLEGHI DI TUTTI I NOSOCOMI DELLA REGIONE E DEL 118 : se lo avete visto o lo avete avuto in cura sul territorio in queste ore contattate l’associazione.

L’appello a Chi l’ha visto?

I familiari di Domenico hanno lanciato un appello anche alla trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”, che poi ha diffuso la notizia anche in rete:

“Tra poco sono a casa…”: Appello per Domenico, scomparso ieri dalla provincia di #Napoli. Nemmeno la sua Fiat Panda nera è stata trovata. “Ha due cuoricini a sinistra della targa”, qualcuno l’ha vista?

Travetti, secondo le prime ricostruzioni, aveva contattato i familiari con un messaggio, attorno alle ore 20 del 16 gennaio, spiegando che sarebbe tornato di lì a poco, entro una decina di minuti. Tuttavia a casa non aveva fatto ritorno.