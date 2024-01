LECCE – Forse non lo sapeva ma agì comunque: ruppe il finestrino dell’auto per rubare una giacca, un portafoglio e due carte bancomat.

Un furto come tanti se non fosse che la vittima era l’allora giocatore del Lecce, John Gunnar Björkengren, il centrocampista svedese in forza nella squadra giallorossa nelle stagioni tra il 2020 e il gennaio del 2023 quando venne ceduto nel mercato di riparazione al Brescia.

Il 25 febbraio del 2022, il centrocampista giallorosso e la sua compagna avevano raggiunto la marina di San Cataldo ma la loro macchina (una Mini Cooper Country man) venne adocchiata da qualche malintenzionato.

Per la precisione da F. M., un 48enne originario di San Giovanni Rotondo (comune in provincia di Foggia) ma residente a Borgagne (frazione di Melendugno).

Il ladro, in compagnia di un complice mai identificato, adocchiò l’auto e soprattutto gli oggetti riposti all’interno.

Ruppe così un finestrino e si impossessò di una giacca smanicata Weekday, di un portafoglio della compagna del calciatore e di due carte bamcomat.

Utilizzate subito dopo per compiere un acquisto di 20 euro da un distributore sulla provinciale Melendugno-San Foca; un secondo acquisto sempre per la stessa somma dal medesimo distributore; un’operazione Pos in un bar in un bar e altri due acquisti.

Dopo la denuncia del giocatore, sono scattate le indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile che sono riusciti ad identificare il ladro poi denunciato con le accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

E con queste accuse, Maruzzi è finito sotto processo così come disposto dal gup Angelo Zizzari.

Nel frattempo l’avvocato difensore Carlo Scalinci ha chiesto e ottenuto davanti alla giudice Annalisa De Benedictis di far giudicare l’imputato con il rito abbreviato.

L’ex giocatore del Lecce, ora in forza al Renders (squadra del campionato danese), e la sua compagna non si sono costituiti parte civile.