MANFREDONIA (FOGGIA) – “La notizia che tutti i sipontini ed appassionati di sport volevano “sentire” per il giorno tanto atteso è arrivata: finalmente si riaprono le porte del “Miramare” in occasione del match di campionato con il Fasano, con la cui tifoseria vi è uno storico gemellaggio.

Non poteva esserci occasione migliore per Manfredonia ed il Manfredonia Calcio.

Dopo mesi di intricate vicende tecniche, un primo traguardo è stato raggiunto con l’Ordinanza della Commissaria Rachele Grandolfo, che, nelle more del completamento dei lavori esterni e della conclusione definitiva dell’iter della Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, consentirà domenica di aprire parzialmente in deroga tre dei quattro settori del “Miramare”.

Un importante e decisivo passo in avanti verso il traguardo dello storico riconoscimento dell’agibilita totale della struttura grazie ad un corale lavoro istituzionale in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, di cui ringrazio tutti i componenti per il lavoro svolto, tutt’altro che facile.

Un plauso alla dott.ssa Grandolfo – Commissario del Comune di Manfredonia e Presidente della Commissione- per l’impegno e la disponibilità sempre dimostrate durante questo percorso istituzionale.

Un bel regalo alla società, ai suoi tecnici ed alla squadra che, nonostante tante difficoltà, stanno affrontando un brillante campionato, capace di ridare alla città ed ai tifosi emozioni e soddisfazioni.

Ora, tutti al Miramare! Forza Manfredonia.

Lo riporta sui social l’ex Sindaco Gianni Rotice.