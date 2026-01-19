Edizione n° 5950

19 Gennaio 2026 - ore  10:48

19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Abusi su otto alunne minorenni: collaboratore scolastico sottoposto a misura cautelare

ABUSI MINORENNI Abusi su otto alunne minorenni: collaboratore scolastico sottoposto a misura cautelare

Il collaboratore scolastico è accusato di aver indotto otto alunne di età inferiore ai 14 anni a subire presunti abusi sessuali

Abusi su otto alunne minorenni: collaboratore scolastico sottoposto a misura cautelare

Carabinieri - Fonte Immagine: laprovinciaonline.info

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cronaca

Un collaboratore scolastico di 28 anni, in servizio in un istituto comprensivo della bassa reggiana, è stato raggiunto da misure cautelari dopo accuse di aver indotto otto alunne di età inferiore ai 14 anni a subire presunti abusi sessuali. Secondo l’ordinanza del GIP, l’uomo avrebbe approfittato del proprio ruolo per isolare le ragazze in alcune aree della scuola, come l’aula magna e gli antibagni.

La Procura di Reggio Emilia ha chiesto la misura, eseguita dai carabinieri, che prevede la sospensione dal pubblico servizio per un anno e l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali.

Le indagini sono iniziate dopo che alcune alunne hanno confidato quanto accaduto ai docenti. Secondo gli inquirenti, i presunti abusi sarebbero avvenuti tra ottobre e novembre 2025, approfittando di momenti di minor sorveglianza nei corridoi della scuola. I militari hanno raccolto testimonianze e riscontri che hanno portato alla richiesta di misura cautelare.

Gli inquirenti precisano che si tratta di accuse in fase di accertamento, e il procedimento è tuttora in corso.

Lo riporta rainews.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

