18 Gennaio 2026 - ore  22:05

18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Home // Cronaca // Addio ad Antonietta Di Leo, simbolo di impegno e solidarietà

ANTONIETTA DI LEO Addio ad Antonietta Di Leo, simbolo di impegno e solidarietà

Ci ha lasciati Antonietta Di Leo, donna di rara sensibilità e grande intelligenza, che ha dedicato la vita all’impegno politico e culturale

Addio ad Antonietta Di Leo, simbolo di impegno e solidarietà

Antonietta Di Leo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Ci ha lasciati Antonietta Di Leo, donna di rara sensibilità e grande intelligenza, che ha dedicato la vita all’impegno politico e culturale, convinta che lottare per i diritti di tutti fosse la via per costruire una società più libera e giusta.

Dirigente dell’Arci di Capitanata e profonda conoscitrice della sua terra, Antonietta si è distinta per le battaglie per i diritti delle donne e per la difesa dei valori di inclusività, solidarietà e giustizia, guidando con passione decenni di militanza politica di sinistra.

La ricorderemo sempre al nostro fianco, affrontando le sfide della politica e della società con altruismo, determinazione e il sorriso di chi ha radici forti e ben salde.

I funerali si terranno oggi a Orta Nova, ore 16.00, Chiesa Madre.

Buon viaggio, Antonietta.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

