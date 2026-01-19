Addio ad Antonietta Di Leo, simbolo di impegno e solidarietà

Ci ha lasciati Antonietta Di Leo, donna di rara sensibilità e grande intelligenza, che ha dedicato la vita all’impegno politico e culturale, convinta che lottare per i diritti di tutti fosse la via per costruire una società più libera e giusta.

Dirigente dell’Arci di Capitanata e profonda conoscitrice della sua terra, Antonietta si è distinta per le battaglie per i diritti delle donne e per la difesa dei valori di inclusività, solidarietà e giustizia, guidando con passione decenni di militanza politica di sinistra.

La ricorderemo sempre al nostro fianco, affrontando le sfide della politica e della società con altruismo, determinazione e il sorriso di chi ha radici forti e ben salde.

I funerali si terranno oggi a Orta Nova, ore 16.00, Chiesa Madre.

Buon viaggio, Antonietta.