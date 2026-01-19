Edizione n° 5950

Decaro: "Medici dell'emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale"
19 Gennaio 2026

Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: "Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio"
19 Gennaio 2026

Al Bano attacca Romina Power: "È come sputare nel piatto in cui mangi"

Il motivo dello scontro è stata una recente dichiarazione di Romina, che aveva definito "banale" il brano Felicità

Al Bano attacca Romina Power: "È come sputare nel piatto in cui mangi"

19 Gennaio 2026
19 Gennaio 2026
A 82 anni, Al Bano Carrisi non ha perso la grinta e in una lunga intervista al Corriere della Sera ha espresso senza filtri il suo disappunto verso Carlo Conti e l’ex moglie Romina Power.

La replica a Romina Power
Il motivo dello scontro è stata una recente dichiarazione di Romina, che aveva definito “banale” il brano Felicità. Al Bano non ha esitato a rispondere: «È come sputare nel piatto in cui mangi. Ci ha guadagnato bei soldi, grazie a me». Pur riconoscendo che tra loro ci sia stato amore, oggi Al Bano preferisce parlare di pace piuttosto che di sentimenti ritrovati. La sua “primavera” è invece Loredana Lecciso, al suo fianco da 25 anni.

Lo scontro con Carlo Conti
Sul fronte Sanremo, Al Bano ha annunciato il suo addio alla gara, criticando apertamente Carlo Conti per avergli riservato solo “scorrettezze”. Con ironia, il cantante ha commentato: «Sono un Re, non mi mischio con dei semplici Conti». Nonostante i rapporti tesi, assicura che seguirà comunque il Festival, augurando successo alla kermesse che lo ha visto protagonista per 15 edizioni.

Le umili origini
L’intervista è stata anche l’occasione per ricordare le sue radici. Al Bano ha raccontato i tempi in cui faceva il cameriere a Milano, mentendo alla famiglia sulle proprie mansioni. Tra i ricordi più emozionanti, la dieta forzata a base di pane e ananas sciroppato, creduto inizialmente carne. Dal modesto stipendio di 60 mila lire al mese ai 20 milioni di copie di Felicità, la parabola di Al Bano resta una delle più straordinarie della musica italiana.

Lo riporta leggo.it.

