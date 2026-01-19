Edizione n° 5951

BALLON D'ESSAI

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

SANITASERVICE RIUNITI // Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: “Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio”
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Angiola (Cambia): “A Foggia niente raccolta domenicale dei rifiuti. Scelta grave e irresponsabile”

"NIENTE RACCOLTA DOMENICA" Angiola (Cambia): “A Foggia niente raccolta domenicale dei rifiuti. Scelta grave e irresponsabile”

"Nel Comune di Foggia la raccolta dei rifiuti indifferenziati la domenica non viene effettuata"

Strade Sicure a Foggia, Nunzio Angiola: “La sindaca lo attivi o dica che non lo farà mai"

Nunzio Angiola (PH ENZO MAIZZI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

«Nel Comune di Foggia la raccolta dei rifiuti indifferenziati la domenica non viene effettuata. In altre città pugliesi, a cominciare da Bari, il servizio è invece regolarmente garantito». A denunciarlo è Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Cambia, che punta il dito contro una scelta definita «grave» e penalizzante per i cittadini.

Secondo Angiola, non si tratta di una differenza marginale, ma di una decisione che certifica «l’abbassamento degli standard minimi di decoro urbano». La sospensione del servizio domenicale, spiega, produce conseguenze evidenti: più rifiuti accumulati in strada per giorni, aumento del degrado e dei cattivi odori, maggiori rischi igienico-sanitari e un incremento degli abbandoni incontrollati. Tutto questo, aggiunge, mina anche la credibilità delle regole e dell’amministrazione comunale.

Una situazione che pesa in modo ancora più critico sui quartieri già fragili. «Le ricadute più gravi si registrano nelle zone che soffrono da tempo altre problematiche legate alla gestione dei rifiuti – sottolinea – come il quartiere Ferrovia, che subisce così un’ulteriore e inaccettabile penalizzazione».

Per il consigliere comunale è incomprensibile che una città come Foggia, storicamente alle prese con problemi di pulizia urbana, scelga di arretrare proprio sui servizi essenziali, mentre in altri contesti si investe sulla continuità e sull’efficienza del servizio. «Qui non si risparmia – afferma Angiola – ma si scarica il costo sul territorio, sull’ambiente e sulla dignità della città».

Da qui la richiesta esplicita all’amministrazione comunale: il ripristino immediato della raccolta domenicale dell’indifferenziato. «Foggia non può continuare ad avere meno diritti e meno servizi rispetto alle altre città. Una città sporca non è il risultato esclusivo dell’inciviltà dei cittadini, ma soprattutto di scelte politiche sbagliate», conclude Angiola.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO