«Nel Comune di Foggia la raccolta dei rifiuti indifferenziati la domenica non viene effettuata. In altre città pugliesi, a cominciare da Bari, il servizio è invece regolarmente garantito». A denunciarlo è Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Cambia, che punta il dito contro una scelta definita «grave» e penalizzante per i cittadini.

Secondo Angiola, non si tratta di una differenza marginale, ma di una decisione che certifica «l’abbassamento degli standard minimi di decoro urbano». La sospensione del servizio domenicale, spiega, produce conseguenze evidenti: più rifiuti accumulati in strada per giorni, aumento del degrado e dei cattivi odori, maggiori rischi igienico-sanitari e un incremento degli abbandoni incontrollati. Tutto questo, aggiunge, mina anche la credibilità delle regole e dell’amministrazione comunale.

Una situazione che pesa in modo ancora più critico sui quartieri già fragili. «Le ricadute più gravi si registrano nelle zone che soffrono da tempo altre problematiche legate alla gestione dei rifiuti – sottolinea – come il quartiere Ferrovia, che subisce così un’ulteriore e inaccettabile penalizzazione».

Per il consigliere comunale è incomprensibile che una città come Foggia, storicamente alle prese con problemi di pulizia urbana, scelga di arretrare proprio sui servizi essenziali, mentre in altri contesti si investe sulla continuità e sull’efficienza del servizio. «Qui non si risparmia – afferma Angiola – ma si scarica il costo sul territorio, sull’ambiente e sulla dignità della città».

Da qui la richiesta esplicita all’amministrazione comunale: il ripristino immediato della raccolta domenicale dell’indifferenziato. «Foggia non può continuare ad avere meno diritti e meno servizi rispetto alle altre città. Una città sporca non è il risultato esclusivo dell’inciviltà dei cittadini, ma soprattutto di scelte politiche sbagliate», conclude Angiola.