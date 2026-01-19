Edizione n° 5951

Antonio Di Nardo è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Cerignola

ANTONIO DI NARDO Antonio Di Nardo è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Cerignola

L’insediamento del nuovo Comandante segna l’inizio di una fase significativa per la nostra città

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cerignola // Politica //

Il Comune di Cerignola dà il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Locale, Antonio Di Nardo, ufficialmente insediatosi l’8 gennaio 2026.

Di Nardo porta con sé una lunga esperienza maturata in diversi Comuni italiani, tra cui Fiuggi, Milano, Gallarate, Caserta, Roccagorga, Teano, Carinola, Mondragone, Minturno e Isernia. Il nuovo Comandante vanta una formazione accademica di alto livello, con una laurea magistrale in Giurisprudenza, una laurea in Economia e Commercio e master universitari in Criminologia e in Management della Pubblica Amministrazione.

L’arrivo di Di Nardo rappresenta un passo strategico per rafforzare la sicurezza urbana, il controllo del territorio e la legalità, promuovendo al contempo un dialogo costante con i cittadini e una collaborazione efficace con le altre forze dell’ordine.

Il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha sottolineato: “L’insediamento del nuovo Comandante segna l’inizio di una fase significativa per la nostra città. A lui va il nostro augurio di buon lavoro, certi che saprà svolgere il suo ruolo con competenza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo a rendere Cerignola sempre più sicura e ordinata.”

Anche l’assessora alla Sicurezza e Polizia Locale, Teresa Cicolella, ha evidenziato l’importanza del presidio della Polizia Locale: “Con il nuovo Comandante intendiamo rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il dialogo con i cittadini, elementi fondamentali per la sicurezza urbana e la vivibilità della città.”

L’amministrazione comunale ha inoltre espresso un sentito ringraziamento al dott. Michele Dalessandro, che ha guidato la Polizia Locale con professionalità, equilibrio e senso delle istituzioni. Il Comune gli ha rivolto i migliori auguri per il prosieguo del percorso professionale e personale, riconoscendo il contributo apportato nella gestione delle sfide legate alla sicurezza urbana e al rispetto delle regole di convivenza civile.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

