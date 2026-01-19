Antonio Di Nardo è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Cerignola

Il Comune di Cerignola dà il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Locale, Antonio Di Nardo, ufficialmente insediatosi l’8 gennaio 2026.

Di Nardo porta con sé una lunga esperienza maturata in diversi Comuni italiani, tra cui Fiuggi, Milano, Gallarate, Caserta, Roccagorga, Teano, Carinola, Mondragone, Minturno e Isernia. Il nuovo Comandante vanta una formazione accademica di alto livello, con una laurea magistrale in Giurisprudenza, una laurea in Economia e Commercio e master universitari in Criminologia e in Management della Pubblica Amministrazione.

L’arrivo di Di Nardo rappresenta un passo strategico per rafforzare la sicurezza urbana, il controllo del territorio e la legalità, promuovendo al contempo un dialogo costante con i cittadini e una collaborazione efficace con le altre forze dell’ordine.

Il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha sottolineato: “L’insediamento del nuovo Comandante segna l’inizio di una fase significativa per la nostra città. A lui va il nostro augurio di buon lavoro, certi che saprà svolgere il suo ruolo con competenza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo a rendere Cerignola sempre più sicura e ordinata.”

Anche l’assessora alla Sicurezza e Polizia Locale, Teresa Cicolella, ha evidenziato l’importanza del presidio della Polizia Locale: “Con il nuovo Comandante intendiamo rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il dialogo con i cittadini, elementi fondamentali per la sicurezza urbana e la vivibilità della città.”

L’amministrazione comunale ha inoltre espresso un sentito ringraziamento al dott. Michele Dalessandro, che ha guidato la Polizia Locale con professionalità, equilibrio e senso delle istituzioni. Il Comune gli ha rivolto i migliori auguri per il prosieguo del percorso professionale e personale, riconoscendo il contributo apportato nella gestione delle sfide legate alla sicurezza urbana e al rispetto delle regole di convivenza civile.