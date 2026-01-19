Un ulteriore pagamento a sostegno dei caregiver familiari passa dagli uffici comunali di Manfredonia. Con determinazione dirigenziale n. 75 del 13 gennaio 2026, il Settore III – Servizi Affari Generali e alla Persona (Servizi Sociali) dispone una ulteriore liquidazione nell’ambito della misura regionale denominata “Budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”.

Il provvedimento, firmato dal dirigente Matteo Ognissanti, si inserisce nel percorso costruito negli anni attraverso indirizzi e atti regionali, richiamando le cornici nazionali e regionali che hanno definito criteri e riparti del fondo: dai decreti del Dipartimento Politiche per la Famiglia (27 ottobre 2020 e 28 dicembre 2021) fino alle delibere e determinazioni della Regione Puglia che hanno disciplinato l’accesso alla misura e l’iter valutativo.

Un passaggio chiave riguarda l’importo: l’Avviso pubblico approvato con A.D. 611 del 9 giugno 2022 stabilisce che il singolo budget erogabile è pari a 1.000 euro una tantum. Ma la determinazione del Comune del 2026 non si muove su quella quota originaria: interviene infatti su un contributo aggiuntivo disposto successivamente, legato alle economie maturate e alla ricognizione dei beneficiari.

L’atto ricostruisce l’ampiezza dell’istruttoria: l’Ambito territoriale di Manfredonia ha avviato la verifica su 246 istanze presentate tramite piattaforma dedicata; vengono richiamate numerose determinazioni comunali con cui negli anni sono state approvate fasi istruttorie e disposte liquidazioni per i beneficiari ammessi e finanziabili.

In particolare, si evidenzia che con determinazione n. 454 del 13 marzo 2025 si sarebbe concluso il procedimento istruttorio sul totale delle domande di competenza dell’Ambito. Il punto di svolta arriva nel 2024 e, soprattutto, nel 2025. Con D.G.R. 286 del 14 marzo 2024 la Regione ha approvato indirizzi per l’utilizzo del Fondo annualità 2023, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie e, dove necessario, l’uso delle risorse anche per chi era risultato “ammesso ma non finanziato” per esaurimento dei fondi delle annualità precedenti. Inoltre, con eventuali risorse residue, è stato previsto un contributo aggiuntivo per caregiver già beneficiari e conviventi con il disabile gravissimo assistito alla data del 31 dicembre 2023.

A seguito di una richiesta regionale (nota del 23 maggio 2025), il Comune ha effettuato verifiche su vita e residenza: su 143 domande ammesse e finanziate, risultano 126 caregiver (e rispettivi disabili assistiti) “in vita e residenti” in Puglia al 31 dicembre 2023; le risorse assegnate e non utilizzate vengono quantificate in 40.340,29 euro.

Con A.D. 1383 del 27 ottobre 2025 la Regione Puglia ha quindi disposto di riconoscere a ciascun beneficiario un ulteriore contributo di 319,68 euro e di procedere all’erogazione per gli Ambiti già in possesso delle risorse sufficienti. Manfredonia, secondo l’atto, dispone delle somme necessarie e procede alla nuova liquidazione: 319,68 euro per ciascuno dei 126 beneficiari, per una somma complessiva di 40.279,68 euro, già disponibile sul Capitolo 5423 (impegno 2919-0-2023).

A cura di Michele Solatia.