Cerignola, grande successo per il Microchip Day

A Cerignola si è svolto con grande partecipazione il Microchip Day, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Gli amici di Balto, un’iniziativa volta alla tutela degli animali e al contrasto del randagismo, che sarà riproposta nei prossimi mesi.

L’evento ha visto la preziosa presenza delle guardie ecozoofile, sempre impegnate nella difesa degli animali e della legalità, e il contributo attivo dei ragazzi del Servizio Civile assegnati all’Ufficio Ambiente, che hanno supportato con entusiasmo l’organizzazione e l’accoglienza dei cittadini.

Il Microchip Day rappresenta un esempio concreto di collaborazione e sensibilizzazione, dimostrando l’importanza di fare rete per costruire una comunità più responsabile e attenta al benessere animale.

Lo riporta cerignolaviva.it.