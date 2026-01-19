Edizione n° 5951

BALLON D'ESSAI

DECARO MEDICI // Decaro: "Medici dell'emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale"
19 Gennaio 2026 - ore  10:48
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

SANITASERVICE RIUNITI // Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: "Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio"
19 Gennaio 2026 - ore  10:32
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Home // Cerignola // Cerignola, grande successo per il Microchip Day

CERIGNOLA MICROCHIP DAY Cerignola, grande successo per il Microchip Day

A Cerignola si è svolto con grande partecipazione il Microchip Day, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Gli amici di Balto

Cerignola, grande successo per il Microchip Day

Lettore microchip - Fonte Immagine: kodami.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cerignola // Cronaca //

A Cerignola si è svolto con grande partecipazione il Microchip Day, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Gli amici di Balto, un’iniziativa volta alla tutela degli animali e al contrasto del randagismo, che sarà riproposta nei prossimi mesi.

L’evento ha visto la preziosa presenza delle guardie ecozoofile, sempre impegnate nella difesa degli animali e della legalità, e il contributo attivo dei ragazzi del Servizio Civile assegnati all’Ufficio Ambiente, che hanno supportato con entusiasmo l’organizzazione e l’accoglienza dei cittadini.

Il Microchip Day rappresenta un esempio concreto di collaborazione e sensibilizzazione, dimostrando l’importanza di fare rete per costruire una comunità più responsabile e attenta al benessere animale.

Lo riporta cerignolaviva.it.

Lascia un commento

