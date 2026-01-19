Edizione n° 5950

BALLON D'ESSAI

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

SANITASERVICE RIUNITI // Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: “Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio”
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Ciclone Harry devasta il Sud Italia: scuole chiuse, onde fino a 9 metri e venti furiosi

CICLONE HARRY Ciclone Harry devasta il Sud Italia: scuole chiuse, onde fino a 9 metri e venti furiosi

Il ciclone Harry sta provocando una violenta ondata di maltempo che ha spinto numerosi comuni a chiudere scuole, uffici e parchi pubblici

Ciclone Harry devasta il Sud Italia: scuole chiuse, onde fino a 9 metri e venti furiosi

Maltempo, vento - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Attualità

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia, provocando una violenta ondata di maltempo e spingendo numerosi comuni a chiudere scuole, uffici e parchi pubblici. La vasta depressione proveniente dal Nord Africa sta causando forti piogge, venti intensi e mareggiate, con picchi di onda fino a 8-9 metri lungo le coste esposte di Sicilia, Calabria e Sardegna.

Secondo i meteorologi, la criticità di Harry deriva da quattro fattori principali: profondità della depressione, con valori di pressione molto bassi; estensione geografica, che coinvolge un’area vastissima del Mediterraneo; persistenza temporale, poiché il ciclone si muove lentamente e alimenta fenomeni intensi per ore; energia disponibile, derivante dalle acque relativamente miti del Mediterraneo e dai venti meridionali carichi di umidità.

La Protezione Civile ha emanato allerta rossa per gran parte della Sardegna, allerta arancione per Sicilia e Calabria e allerta gialla per i settori residui e gran parte della Basilicata. In particolare, nelle aree interne della Sardegna e nel Catanese si prevedono accumuli superiori ai 300 mm in 48 ore e raffiche fino a 110-120 km/h.

I sindaci di molti comuni hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nidi inclusi, e di uffici e parchi pubblici. Tra le città interessate figurano Olbia, Siracusa e numerosi comuni della Sicilia orientale.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano ancora maltempo diffuso su Sud e Isole, con miglioramento temporaneo tra mercoledì e giovedì, seguito da una nuova perturbazione atlantica nel fine settimana che interesserà il Nord e il medio Tirreno.

Gli esperti avvertono che, nonostante la fase di attenuazione, il ciclone rappresenta una minaccia grave per coste, infrastrutture e popolazione, sottolineando la necessità di mantenere alta la vigilanza e rispettare le misure precauzionali.

Lo riporta leggo.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

