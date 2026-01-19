Foggia: bottega centonove/novantasei si trasferisce allo Slow Park

Mercoledì 21 gennaio 2026 la bottega centonove/novantasei saluta i locali di Piazza Cavour, dove operava dall’ottobre 2022, per trasferirsi nel nuovo spazio dello Slow Park in viale Manfredi. La novità principale è che il punto vendita non sarà più solo bottega, ma anche cucina, permettendo ai visitatori di gustare piatti preparati con i prodotti esposti sugli scaffali.

L’evento di apertura sarà un’occasione per condividere con la comunità le attività culturali, sociali e partecipative realizzate in questi anni, promuovendo prodotti enogastronomici del territorio, libri, iniziative del Terzo Settore e riflessioni sociali. Il consorzio di cooperative sociali Oltre racconterà come lo spazio sia diventato un crocevia di storie, prodotti etici e liberati dalla mafia, sottolineando il valore della legge 109/96 che permette la restituzione alla collettività dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Durante l’incontro sarà possibile assaggiare piatti preparati dalle cuoche di centonove/novantasei, assaporando vini, patè di cima di rapa, melanzane sott’olio, passate di pomodoro, olio, caffè, tè, tisane, olive, taralli, liquori, ceci e molto altro. Sarà presente anche Anna Cavallone di Libera Foggia, per riflettere sull’importanza della legge 109/96 e sul ruolo dei beni confiscati nella promozione di inclusione lavorativa e sviluppo sociale.

La nuova sede allo Slow Park continuerà a combinare bottega, cucina e cultura, con un programma di eventi volto a valorizzare buone prassi, economie sostenibili e circolari, favorendo riflessione e contaminazione positiva nelle comunità.