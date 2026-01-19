Il Comune di Foggia interviene per rafforzare la sicurezza degli edifici scolastici. Con determinazione dirigenziale n. 9 del 13 gennaio 2026, l’Area 6 – Urbanistica e Lavori Pubblici ha disposto l’affidamento diretto dei lavori di verifica e ripristino degli impianti anti-intrusione in tre scuole cittadine.

I lavori riguarderanno gli istituti Don Milani, San Filippo Neri e Tagore, dove erano stati segnalati malfunzionamenti dei sistemi di allarme. L’intervento è stato affidato alla ditta AMDR S.r.l., per un importo complessivo di 8.458,26 euro IVA inclusa.

Le operazioni prevedono la verifica e l’eventuale sostituzione di centraline, rilevatori, sirene e batterie tampone, oltre agli interventi necessari per il pieno ripristino della funzionalità degli impianti.

L’obiettivo è garantire standard adeguati di sicurezza e prevenire intrusioni negli edifici scolastici, assicurando la tutela delle strutture e delle comunità educative.

A cura di Giovanna Tambo.