Home // Foggia // Foggia. Sicurezza nelle scuole, Comune affida i lavori per “impianti anti-intrusione”

FOGGIA SCUOLE Foggia. Sicurezza nelle scuole, Comune affida i lavori per “impianti anti-intrusione”

I lavori riguarderanno gli istituti Don Milani, San Filippo Neri e Tagore, dove erano stati segnalati malfunzionamenti dei sistemi di allarme

Foggia. Sicurezza nelle scuole, Comune affida i lavori per "impianti anti-intrusione"

Istituto 'Don Milani' Foggia - Fonte Immagine: youfoggia.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia interviene per rafforzare la sicurezza degli edifici scolastici. Con determinazione dirigenziale n. 9 del 13 gennaio 2026, l’Area 6 – Urbanistica e Lavori Pubblici ha disposto l’affidamento diretto dei lavori di verifica e ripristino degli impianti anti-intrusione in tre scuole cittadine.

I lavori riguarderanno gli istituti Don Milani, San Filippo Neri e Tagore, dove erano stati segnalati malfunzionamenti dei sistemi di allarme. L’intervento è stato affidato alla ditta AMDR S.r.l., per un importo complessivo di 8.458,26 euro IVA inclusa.

Le operazioni prevedono la verifica e l’eventuale sostituzione di centraline, rilevatori, sirene e batterie tampone, oltre agli interventi necessari per il pieno ripristino della funzionalità degli impianti.

L’obiettivo è garantire standard adeguati di sicurezza e prevenire intrusioni negli edifici scolastici, assicurando la tutela delle strutture e delle comunità educative.

A cura di Giovanna Tambo.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

