“Il medico dei maiali” per la regia di Davide Sacco,  con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena al teatro Dalla

“King is dead”, un’enorme scritta padroneggia sul palco: il Re inglese è morto e l’unico disponibile nei paraggi per costatarne il decesso è un veterinario che innescherà con il principe ereditario ed i Consiglieri una rocambolesca girandola di situazioni satiriche e paradossali.

Il medico dei maiali si rende subito conto che il sovrano è stato avvelenato e non è deceduto per infarto, così come vogliono far credere, ma sta al gioco.

Nel frattempo giunge in scena il principe ereditario vestito da nazista, “prelevato” mentre era nel bel mezzo di un gay pride.

Il principe appare confuso, impacciato, dovrà imbastire il discorso alla Nazione ma non sa da dove cominciare, chiede intanto di restare solo con il medico.

Fra i due si apre un dialogo intimo, confidenziale, il veterinario vuole convincere il principe a dichiararsi colpevole della morte di suo padre per poi abolire la monarchia, così sarà ricordato da tutti per la sua scelta rivoluzionaria…..

La storia segue l’interazione di Alfred con l’immaturo e superficiale principe ereditario, figlio del re, mentre il veterinario tenta di cogliere l’opportunità e di influenzare il futuro della monarchia, in un intricato gioco di potere e di “mitomania” tra i personaggi, che mostra la vera natura umana e le dinamiche del potere.

Una commedia-dramma che esplora le dinamiche del potere attraverso gli occhi di un “outsider” (il veterinario) che si trova al centro di una crisi reale, mettendone in luce l’ipocrisia e la fragilità.

Il principe, inizialmente contrariato, sembra però esaltarsi a quest’idea.

Subito dopo, il medico riesce a convincere anche uno dei due consiglieri che l’unico modo per salvare l’Inghilterra non è uccidere il re, ma uccidere il concetto stesso di monarchia.

Sembra che tutto proceda secondo i piani del veterinario, quando il principe ereditario rientra, pronto per il suo primo discorso da monarca. Ma il ragazzo sciocco e sprovveduto che era uscito dalla porta è cambiato, il potere ha iniziato a impossessarsi di lui. Il principe inizia a umiliare il medico, gli fa indossare le proprie scarpe e il proprio orologio, ribadendo che anche indossando i panni di un potente, la differenza tra chi regna e chi serve non potrà essere mai cancellata. Coinvolge in questo gioco al massacro anche i consiglieri e le guardie, fino a uccidere il malcapitato veterinario.

La vita si mostra sempre più beffarda, violenta e crudele di quanto si potrebbe immaginare. E il tavolo da gioco si allarga a dismisura, inghiottendo uomini e donne, passato e futuro. Chi ha il potere resta al potere, mentre i poveri servi resteranno sempre tali.

Ora il dado è tratto, sarà il povero medico dei maiali ad essere “incriminato” della morte del re: in fondo era lui, questo strano individuo che si aggirava fra i corridoi dell’albergo, l’elemento fuori contesto che desta sospetto.

Quando le certezze cadono, l’essere umano si mostra sempre per quello che è: una bestia, una bestia pronta ad assumere le sembianze di un uomo.

A cura di Mariella La Forgia.