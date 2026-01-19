Edizione n° 5951

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

SANITASERVICE RIUNITI // Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: “Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio”
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Home // Cronaca // Incidente mortale sulla SS16 nel Foggiano, uomo deceduto durante tentativo di asportazione cavi

MORTALE SERRACAPRIOLA Incidente mortale sulla SS16 nel Foggiano, uomo deceduto durante tentativo di asportazione cavi

La circolazione è stata deviata sulla viabilità secondaria, con indicazioni sul posto per gli automobilisti

Incidente mortale sulla SS16 nel Foggiano, uomo deceduto durante tentativo di asportazione cavi

ph Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA, 19 gennaio 2026 – Tragedia lungo la SS16 “Adriatica”, all’altezza del comune di Serracapriola, dove nella giornata di oggi un uomo ha perso la vita durante quello che sembra essere un incidente sul lavoro in contesto illegale.

Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi, l’uomo si trovava in prossimità della linea ferroviaria adiacente alla statale e sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente mentre tentava di asportare dei cavi elettrici. L’impatto con la linea ad alta tensione gli sarebbe stato fatale.

Il sinistro è avvenuto al km 615,000 della SS16 in direzione San Severo, provocando la chiusura provvisoria della corsia per permettere alle autorità di svolgere i rilievi e garantire la sicurezza del traffico. La circolazione è stata deviata sulla viabilità secondaria, con indicazioni sul posto per gli automobilisti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Anas, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le autorità stanno ora completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento. Verifiche in corso.

