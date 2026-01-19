Edizione n° 5951

Decaro: "Medici dell'emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale"
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: "Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio"
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Investito e ucciso un pedone sulla SS16 Adriatica nel Foggiano: strada chiusa a Serracapriola

SERRACAPRIOLA MORTALE Investito e ucciso un pedone sulla SS16 Adriatica nel Foggiano: strada chiusa a Serracapriola

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118

Ufficiale. Ok raddoppio Foggia - San Severo. Anche la doppia corsia per la Statale 16 nel decreto Infrastrutture

SS16, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Serracapriola (Foggia), 19 gennaio 2026 – Incidente mortale lungo la SS16 “Adriatica”, nel territorio comunale di Serracapriola, in provincia di Foggia. Un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito all’altezza del chilometro 615, in direzione San Severo.

A seguito del sinistro, Anas ha disposto la chiusura provvisoria della corsia interessata per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Il traffico è stato deviato sulla viabilità adiacente, con indicazioni presenti sul posto.

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pedone.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione tornerà regolare al termine delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

