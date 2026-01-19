Serracapriola (Foggia), 19 gennaio 2026 – Incidente mortale lungo la SS16 “Adriatica”, nel territorio comunale di Serracapriola, in provincia di Foggia. Un pedone ha perso la vita dopo essere stato investito all’altezza del chilometro 615, in direzione San Severo.

A seguito del sinistro, Anas ha disposto la chiusura provvisoria della corsia interessata per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Il traffico è stato deviato sulla viabilità adiacente, con indicazioni presenti sul posto.

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pedone.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione tornerà regolare al termine delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza.