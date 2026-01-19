Edizione n° 5950

CALEMBOUR

Home // Cronaca // Manfredonia, donna avvolta dalle fiamme: salvata da tre poliziotti. Piantedosi: “Esempio di coraggio e dedizione”

PIANTEDOSI MANFREDONIA Manfredonia, donna avvolta dalle fiamme: salvata da tre poliziotti. Piantedosi: “Esempio di coraggio e dedizione”

A salvarle la vita sono stati tre agenti della Polizia di Stato – Michele, Alberto e Cosimo – protagonisti di un’azione eroica

Manfredonia, donna avvolta dalle fiamme: salvata da tre poliziotti. Il ministro Piantedosi: “Esempio di coraggio e dedizione”

Il ministro Piantedosi: “Esempio di coraggio e dedizione” - FONTE IMAGE FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Un intervento tempestivo e di straordinario coraggio ha evitato una tragedia a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove una donna è rimasta avvolta dalle fiamme mentre stava alimentando il camino all’interno della propria abitazione. A salvarle la vita sono stati tre agenti della Polizia di Stato – Michele, Alberto e Cosimo – protagonisti di un’azione eroica che ha consentito di mettere in salvo la donna, oggi fortunatamente fuori pericolo.

L’allarme è scattato grazie alla figlia della vittima, che ha immediatamente chiesto aiuto. In soli tre minuti, i poliziotti sono giunti sul posto e, resisi conto della gravità della situazione, non hanno esitato a intervenire: hanno sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione e sono entrati nell’appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme.

Con grande sangue freddo e professionalità, gli agenti sono riusciti a domare l’incendio utilizzando un estintore e altri mezzi di fortuna, riuscendo così a spegnere le fiamme e a trarre in salvo la donna prima che le conseguenze potessero rivelarsi fatali.

A dare risalto all’episodio è stato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha voluto sottolineare il valore dell’intervento, definendolo un esempio concreto di dedizione al servizio, coraggio e senso del dovere da parte delle forze dell’ordine. 

 

1 commenti su "Manfredonia, donna avvolta dalle fiamme: salvata da tre poliziotti. Piantedosi: “Esempio di coraggio e dedizione”"

  1. Esempio di coraggio è dedizione loro vengono pagati gli stipendi dai cittadini fanno il loro dovere de era un cittadino ha salvare quella signora lì non si sarebbe detto niente

