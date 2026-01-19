Manfredonia: lo straordinario presepe dell'Associazione Presepistica Sipontina 'G.Furio'

In occasione delle festività natalizie 2025, tra le rilevanti mostre presepistiche allestite a Manfredonia, va sicuramente menzionato, il pregevole presepe artistico realizzato dai componenti dell’Associazione Presepistica Sipontina “G.Furio”, allestito in un pianoterra di Palazzo Frattarolo, in via Arcivescovado, con ambientazione: “Manfredonia agli inizi del ‘900”, sito zona Mandracchio, con vista da mare.
Gli artefici della magnifica opera presepiale, sono stati: Matteo Guerra, Salvatore Piccoli, Francesco Rinaldi, Michele Prencipe ed altri collaboratori dell’Associazione Presepistica Sipontina “G.Furio”.
Un presepe, che sicuramente resterà negli annali, per quanto concerne le opere presepiali allestite a Manfredonia, nel periodo natalizio, per la sua eccezionale bellezza artistica.
A cura di Franco Rinaldi.