Home // Manfredonia // Manfredonia: lo straordinario presepe dell’Associazione Presepistica Sipontina ‘G.Furio’

MANFREDONIA PRESEPE Manfredonia: lo straordinario presepe dell’Associazione Presepistica Sipontina ‘G.Furio’

Allestito in un pianoterra di Palazzo Frattarolo, in via Arcivescovado, con ambientazione “Manfredonia agli inizi del ‘900”

Manfredonia: lo straordinario presepe dell'Associazione Presepistica Sipontina 'G.Furio'

Presepe dell'Associazione Presepistica Sipontina 'G.Furio'

AUTORE:
Franco Rinaldi
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

In occasione delle festività natalizie 2025, tra le rilevanti mostre presepistiche allestite a Manfredonia, va sicuramente menzionato, il pregevole presepe artistico realizzato dai componenti  dell’Associazione Presepistica Sipontina “G.Furio”, allestito in un  pianoterra di Palazzo Frattarolo, in via Arcivescovado,  con ambientazione: “Manfredonia agli inizi del ‘900”,   sito zona Mandracchio, con vista da mare.

Gli artefici della magnifica opera presepiale, sono stati:  Matteo Guerra,  Salvatore Piccoli,  Francesco Rinaldi, Michele Prencipe ed altri collaboratori dell’Associazione Presepistica Sipontina “G.Furio”.

Un presepe,  che sicuramente resterà negli annali, per quanto concerne le  opere presepiali allestite a Manfredonia, nel periodo natalizio,  per  la sua eccezionale  bellezza artistica.

A cura di Franco Rinaldi.

Lascia un commento

