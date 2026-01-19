Manfredonia piange Alessandra D’Andrea, aveva 52 anni

La comunità è in lutto per la scomparsa di Alessandra D’Andrea, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 52 anni. Una notizia che ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e stimata.

A darne il triste annuncio sono il compagno Valerio, la sorella, il cognato, i nipoti, insieme a tutti i parenti, uniti nel dolore per una perdita che lascia un vuoto profondo.

I funerali si svolgeranno martedì 20 gennaio alle ore 16.15 presso la Cattedrale di San Lorenzo Maiorano, a Manfredonia, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto e un momento di raccoglimento e preghiera.

Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto che stanno giungendo in queste ore, a testimonianza dell’impronta lasciata da Alessandra nella vita di chi l’ha incontrata.