Edizione n° 5951

BALLON D'ESSAI

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

SANITASERVICE RIUNITI // Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: “Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio”
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Home // Cronaca // Manfredonia piange Alessandra D'Andrea, aveva 52 anni

Manfredonia piange Alessandra D'Andrea, aveva 52 anni

I funerali si svolgeranno martedì 20 gennaio alle ore 16.15 presso la Cattedrale di San Lorenzo Maiorano

Manfredonia piange Alessandra D’Andrea, aveva 52 anni

Manfredonia piange Alessandra D’Andrea, aveva 52 anni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

La comunità è in lutto per la scomparsa di Alessandra D’Andrea, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 52 anni. Una notizia che ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta e stimata.

A darne il triste annuncio sono il compagno Valerio, la sorella, il cognato, i nipoti, insieme a tutti i parenti, uniti nel dolore per una perdita che lascia un vuoto profondo.

I funerali si svolgeranno martedì 20 gennaio alle ore 16.15 presso la Cattedrale di San Lorenzo Maiorano, a Manfredonia, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto e un momento di raccoglimento e preghiera.

Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto che stanno giungendo in queste ore, a testimonianza dell’impronta lasciata da Alessandra nella vita di chi l’ha incontrata.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

