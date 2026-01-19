Mattinata, al via il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la mitigazione dell’erosione costiera

MATTINATA – È stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento di mitigazione del rischio di erosione costiera della spiaggia di Mattinata, candidato al bando ministeriale “Fondo progettazione” – annualità 2026.

L’erosione costiera rappresenta un problema crescente per il territorio, minacciando non solo la stabilità della linea di costa, ma anche il patrimonio naturale e paesaggistico della zona. Il fenomeno, accentuato dall’azione del mare e dai cambiamenti climatici, rischia di compromettere la sicurezza delle spiagge e le attività economiche legate al turismo balneare.

Il progetto

L’intervento interesserà 1,2 km di spiaggia, nella baia di Mattinata, e prevede la realizzazione di opere finalizzate a ridurre l’impatto del moto ondoso e a consolidare il litorale. L’obiettivo è proteggere in modo duraturo la costa, salvaguardando al contempo la fruibilità turistica e la sicurezza dell’area.

L’iniziativa ha un importo complessivo previsto di 4,9 milioni di euro e punta a ottenere i fondi ministeriali destinati alla progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e costiero.

Valore per il territorio

Il progetto rappresenta un passo concreto nella tutela del litorale di Mattinata, assicurando la protezione dell’ambiente e delle infrastrutture, oltre a sostenere l’economia turistica locale che trae beneficio dalle spiagge e dalla ricca offerta balneare della destinazione.

La realizzazione dell’intervento, oltre a garantire la sicurezza della costa, contribuirà a preservare uno degli elementi più caratteristici e attrattivi del territorio garganico, rafforzando la capacità di Mattinata di attrarre visitatori in un contesto di sostenibilità ambientale.