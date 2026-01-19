Edizione n° 5950

Decaro: "Medici dell'emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale"
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

Caso Sanitaservice-Riuniti, la FIALS denuncia: "Foggia penalizzata, 350 lavoratori a rischio"
19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Mattinata, al via il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la mitigazione dell'erosione costiera

Mattinata, al via il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la mitigazione dell'erosione costiera

L’obiettivo è proteggere in modo duraturo la costa, salvaguardando al contempo la fruibilità turistica

Mattinata, al via il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la mitigazione dell’erosione costiera

ph Comune di Mattinata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA – È stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento di mitigazione del rischio di erosione costiera della spiaggia di Mattinata, candidato al bando ministeriale “Fondo progettazione” – annualità 2026.

L’erosione costiera rappresenta un problema crescente per il territorio, minacciando non solo la stabilità della linea di costa, ma anche il patrimonio naturale e paesaggistico della zona. Il fenomeno, accentuato dall’azione del mare e dai cambiamenti climatici, rischia di compromettere la sicurezza delle spiagge e le attività economiche legate al turismo balneare.

Il progetto

L’intervento interesserà 1,2 km di spiaggia, nella baia di Mattinata, e prevede la realizzazione di opere finalizzate a ridurre l’impatto del moto ondoso e a consolidare il litorale. L’obiettivo è proteggere in modo duraturo la costa, salvaguardando al contempo la fruibilità turistica e la sicurezza dell’area.

L’iniziativa ha un importo complessivo previsto di 4,9 milioni di euro e punta a ottenere i fondi ministeriali destinati alla progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e costiero.

Valore per il territorio

Il progetto rappresenta un passo concreto nella tutela del litorale di Mattinata, assicurando la protezione dell’ambiente e delle infrastrutture, oltre a sostenere l’economia turistica locale che trae beneficio dalle spiagge e dalla ricca offerta balneare della destinazione.

La realizzazione dell’intervento, oltre a garantire la sicurezza della costa, contribuirà a preservare uno degli elementi più caratteristici e attrattivi del territorio garganico, rafforzando la capacità di Mattinata di attrarre visitatori in un contesto di sostenibilità ambientale.

