Mattinata in lutto, piange Antonella: scomparsa prematuramente a 38 anni

MATTINATA – La comunità di Mattinata è stata colpita oggi da una notizia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti. È venuta a mancare Antonella, di 38 anni, scomparsa prematuramente.

Una giovane vita spezzata troppo presto, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile, affrontata con riservatezza e dignità. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in paese, suscitando profondo cordoglio.

In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza e affetto che stanno raggiungendo la famiglia, stretta in un dolore composto e silenzioso. Antonella era conosciuta e benvoluta, e la sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare nella comunità.

Al momento non sono state comunicate informazioni sulle esequie.

Mattinata si ferma nel rispetto e nel ricordo di una ragazza strappata troppo presto alla vita.