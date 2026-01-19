Brutte notizie per il Napoli. Matteo Politano e Amir Rrhamani hanno riportato infortuni nella vittoria per 1-0 contro il Sassuolo e, dagli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital, emergono lesioni significative che li terranno lontani dal campo per almeno 10-15 giorni.

Politano ha subito una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Rrhamani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. Entrambi hanno già iniziato il percorso riabilitativo.

Le assenze avranno un impatto importante sulla squadra di Spalletti, che dovrà affrontare un periodo delicato con la sfida di Champions League contro il Copenhagen, il big match contro la Juventus e la successiva trasferta contro il Chelsea. Considerata la gravità delle lesioni, è improbabile rivedere Politano e Rrhamani anche nella partita contro la Fiorentina del 31 gennaio.

Il Napoli dovrà fare a meno di due pedine fondamentali in una fase cruciale della stagione, aumentando le difficoltà per il tecnico e la squadra nei prossimi impegni.

Lo riporta calciomercato.com.