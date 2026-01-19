Edizione n° 5950

Home // Economia // Opportunità di lavoro a Foggia: cercasi Addetto/a alla ristorazione per nuova apertura

RISTORAZIONE Opportunità di lavoro a Foggia: cercasi Addetto/a alla ristorazione per nuova apertura

Le candidature saranno gestite direttamente dal sistema di recruiting dell’azienda proponente

Opportunità di lavoro a Foggia: cercasi Addetto/a alla ristorazione per nuova apertura

ph RoadHouse

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Gennaio 2026
Economia // Manfredonia //

FOGGIA – Una nuova opportunità occupazionale nel settore della ristorazione si apre nel capoluogo pugliese con la ricerca di un/una Addetto/a alla ristorazione per la nuova apertura in città del RoadHouse Restaurant. L’offerta, pubblicata tramite la piattaforma Allibo Joblink, è destinata a candidati motivati a lavorare in un ambiente dinamico e orientato alla qualità del servizio. (joblink.allibo.com)

Mansioni e responsabilità

La figura selezionata avrà un ruolo operativo all’interno della struttura, con responsabilità che includono:

  • accoglienza e gestione del cliente in sala;
  • preparazione e somministrazione dei prodotti food & beverage;
  • servizio al tavolo e supporto nelle attività quotidiane di ristorazione;
  • promozione della qualità del servizio e supporto nella gestione del locale.

Profilo ricercato

Sono richieste competenze relazionali e attitudine al lavoro di squadra, con preferenza per candidati dotati di:

  • esperienza nel settore della ristorazione, anche minima;
  • diploma (preferibilmente indirizzo alberghiero);
  • disponibilità a lavorare su turni, inclusi i fine settimana.

Condizioni offerte

L’offerta è strutturata nel rispetto delle normative vigenti in termini di parità di trattamento e inclusione, e garantisce il rispetto della privacy e della gestione dei dati personali secondo la normativa GDPR. I dettagli specifici su contratto, orario di lavoro e inquadramento economico vengono forniti direttamente dall’azienda in fase di colloquio o candidatura. (joblink.allibo.com)

Come candidarsi

Gli interessati sono invitati a candidarsi attraverso la piattaforma Allibo Joblink, caricando il proprio curriculum vitae e completando i campi richiesti per la selezione. Le candidature saranno gestite direttamente dal sistema di recruiting dell’azienda proponente.

