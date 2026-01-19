Autore di una doppietta decisiva, Petermann festeggia la vittoria del Foggia e racconta le emozioni di una serata speciale. Il ritorno allo Zaccheria pieno e l’abbraccio del pubblico hanno reso il successo ancora più significativo.

“Sono felice per i gol e per aver rivisto i tifosi sugli spalti. È stata una serata bellissima, anche se il ricordo più emozionante resterà sempre la rimonta nei playoff”, ha spiegato il centrocampista, sottolineando il legame profondo con la piazza rossonera.

Parole importanti anche per il gruppo: “Con Perucchini, che è più grande di me, c’è un rapporto di stima e supporto reciproco. Ci aiutiamo sempre e la squadra sa di poter contare su di noi. Siamo uniti”.

Il calore dello stadio ha avuto un ruolo chiave: “Vedere lo Zaccheria così è qualcosa di splendido. Ho sempre creduto in questa squadra, anche nei momenti più difficili. Ora speriamo di fare un grande girone di ritorno per tutta la città”.

Sul piano personale, Petermann ha parlato anche della condizione fisica: “Sto bene, nonostante il lungo stop. Mi sono allenato per mesi per farmi trovare pronto, anche se non sono ancora al massimo. La sostituzione era già prevista e ho cercato di dare tutto fino alla fine”.

Infine, la firma sulla partita: “Sulle punizioni mi sentivo sicuro, sia sulla prima che sulla seconda. Sono orgoglioso di questa squadra: con la nuova società arriveranno giocatori importanti e li accoglieremo con entusiasmo, pronti a crescere ancora”.

Lo riporta foggiacalciomania.com.