Il Comune di Foggia ha autorizzato un nuovo subappalto nell’ambito del progetto di realizzazione del Polo Museale Giordaniano, finanziato attraverso il CIS Capitanata (Delibera CIPE n. 26/2019).

Con determinazione dirigenziale n. 4 del 16 gennaio 2026, l’Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR ha dato il via libera al subappalto in favore della ditta GIEPI S.r.l., per un importo complessivo di 3.000 euro oltre IVA, relativo a attività di videoispezione.

L’intervento si inserisce nel complesso percorso di indagini tecniche e diagnostiche sull’ex Distretto Militare, dove, durante i sopralluoghi con la Soprintendenza, è emersa la possibile presenza di ambienti ipogei e di una cripta storica. Le precedenti indagini georadar hanno infatti evidenziato anomalie che necessitano ulteriori approfondimenti per verificarne estensione, profondità e accessibilità.

Il progetto, dal valore complessivo di 7 milioni di euro, è gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti guidato da Settanta7 S.r.l., con AEI Progetti e Studio Perillo, e rappresenta uno degli interventi più rilevanti del programma di rigenerazione culturale della città.

A cura di Giovanna Tambo.