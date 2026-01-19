MANFREDONIA – La Provincia di Foggia ha autorizzato il subappalto per una parte dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’Istituto di istruzione superiore “G. Toniolo” di Manfredonia. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 42 del 15 gennaio 2026, firmata dalla dirigente del Settore Edilizia scolastica e immobili, arch. Maria Denise Decembrino.

L’intervento rientra nella gara europea suddivisa in tre lotti, bandita dalla Provincia per lavori di edilizia scolastica su diversi istituti del territorio. In particolare, il lotto 2 riguarda il rifacimento dei manti di copertura e le opere di messa in sicurezza del “Toniolo”, per un’opera finanziata con fondi pubblici e identificata dal CUP F32B24000200003 e dal CIG B4310EE164

L’appalto era stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da DEN.CO. Srl (mandataria) e MEIT Multiservices Srl (mandante). Proprio quest’ultima, tramite la capogruppo, ha richiesto l’autorizzazione a subappaltare una quota pari al 49,99% delle lavorazioni alla Manfredi Global Service – società cooperativa sociale con sede a Manfredonia, in viale del Commercio

Il valore economico del subappalto ammonta a 45.961,74 euro oltre IVA, comprensivi degli oneri per la sicurezza aziendale e di quelli derivanti da rischi interferenziali. La Provincia ha verificato la completezza della documentazione prevista dal Codice dei contratti pubblici, accertando il possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali della ditta subappaltatrice, inclusi DURC regolare, attestazione SOA, iscrizione alla Camera di Commercio e assenza di cause di esclusione

Nel provvedimento si precisa che appaltatore e subappaltatore rispondono in solido nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori, per gli obblighi contributivi, retributivi e per il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri. La cooperativa manfredoniana ha inoltre rinunciato espressamente al pagamento diretto da parte della Provincia, prevedendo che i corrispettivi vengano liquidati dalla ditta appaltatrice mediante bonifico bancario

L’autorizzazione al subappalto consente dunque l’avvio operativo delle lavorazioni affidate, nel rispetto dei limiti previsti dal bando di gara e dalla normativa vigente. Il provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Foggia, come previsto dal decreto legislativo 36/2023.

A cura di Michele Solatia.