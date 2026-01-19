Edizione n° 5951

19 Gennaio 2026 - ore  10:48

19 Gennaio 2026 - ore  10:32

Via Montegrappa e via Monfalcone, rifiuti fuori controllo: il quartiere Ferrovia chiede soluzioni strutturali

RIFIUTI QUARTIERE FERROVIA Via Montegrappa e via Monfalcone, rifiuti fuori controllo: il quartiere Ferrovia chiede soluzioni strutturali

"Un’emergenza che, secondo i cittadini, non può più essere considerata episodica. Tra le cause principali viene indicata l’assenza del servizio di raccolta dei rifiuti la domenica"

Quartiere Ferrovia, tra mercatini ed emergenza rifiuti: dove sono le fototrappole e le multe?

Quartiere Ferrovia, tra mercatini ed emergenza rifiuti (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Redazione
Redazione
19 Gennaio 2026
19 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Cumuli di sacchi, cartoni abbandonati sui marciapiedi, passaggi pedonali impraticabili e cassonetti già colmi dalle prime ore del mattino. È la situazione quotidiana denunciata dai residenti del quartiere Ferrovia, in particolare nelle zone di via Montegrappa e via Monfalcone, come documentato in un video diffuso dal comitato “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”.

Un’emergenza che, secondo i cittadini, non può più essere considerata episodica. Tra le cause principali viene indicata l’assenza del servizio di raccolta dei rifiuti la domenica. A Foggia, infatti, la raccolta si ferma nel giorno festivo e il lunedì il servizio riparte con cassonetti già stracolmi. Un confronto che i residenti fanno apertamente con Bari, dove – a parità di gestore, AMIU – la raccolta avviene regolarmente anche la domenica.

Nel quartiere Ferrovia la situazione è ulteriormente aggravata dalla forte concentrazione di attività commerciali etniche: oltre 70 esercizi che lavorano sette giorni su sette e che inevitabilmente conferiscono i rifiuti nei pochi punti disponibili, concentrati proprio tra via Montegrappa e via Monfalcone. Una pressione che, secondo i residenti, rende il sistema insostenibile.

A peggiorare il quadro, la rimozione – avvenuta oltre un anno fa – di due punti di conferimento situati in via Trieste. Da quel momento, spiegano dal comitato di quartiere, l’equilibrio è definitivamente saltato. Meno cassonetti a fronte di una produzione costante di rifiuti ha portato al collasso del servizio, con conseguenze dirette sulla vivibilità e sull’igiene pubblica.

Le richieste dei residenti sono chiare: ripristinare i vecchi punti di conferimento o prevederne di nuovi equivalenti, adeguare il servizio alle reali esigenze del quartiere e garantire un trattamento equo rispetto ad altre città, a partire dall’estensione della raccolta anche nei giorni festivi.

Il comitato tiene però a precisare che le critiche non sono rivolte agli operatori AMIU. «Gli addetti svolgono il loro lavoro anche oltre il dovuto – spiegano – e già nelle prime ore del mattino i rifiuti vengono rimossi». La responsabilità, secondo i residenti, è da attribuire agli incivili che abbandonano rifiuti senza regole e a chi dovrebbe vigilare e sanzionare comportamenti scorretti.

Quella del quartiere Ferrovia, sottolineano i cittadini, non è una questione di “degrado percepito”, ma un problema concreto di sicurezza, decoro e salute pubblica che richiede interventi immediati e strutturali.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO