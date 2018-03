Apricena, agricoltura e diritti donne fra iniziative elezioni Pd

Di:



PD di Apricena, dopo il successo di partecipazione alle primarie, dimostra la maturità politica della propria dirigenza e l’indiscussa capacità di aprirsi al mondo civico ed a quello del lavoro organizzando iniziative su temi concreti.



Dopo gli incontri con il sindaco di Bari Michele Emiliano, il segretario provinciale del PD Paolo Campo ed il deputato Michele Bordo, connotati dalla partecipata presenza dei cittadini, ed il comizio dell’assessore regionale Elena Gentile, impegnata ad ottenere ammortizzatori sociali per le aziende e i lavoratori di Apricena e della Puglia, sarà l’agricoltura ad essere al centro del dibattito. Il responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura del PD Enzo Lavarra interverrà, mercoledì 19 alle 18.30 all’incontro sulla nuova Politica Agricola Comunitaria organizzato presso la cooperativa Fra coltivatori.



La componente della Commissione Agricoltura del Senato Colomba Mongiello giovedì 20 visiterà le due cooperative locali Canga (ore 15.30) e Fra Coltivatori (17.30). Sempre giovedì saranno presenti ad Apricena, presso l’associazione FIDAPA a partire dalle 18.00, l’onorevole Gero Grassi ed il vice presidente del PD Ivan Scalfarotto che interverranno sui temi del femminicidio e dell’inclusione lavorativa femminile.



Le iniziative sono frutto di una quotidiana azione politica realizzata nella nostra comunità, offrendo il nostro contributo ad arginare la deriva populista e demagogica del berlusconismo e il qualunquismo di Mario Monti. E’ così che, ad Apricena, si marcano le differenze e si rende evidente la differenza tra sinistra e destra.





