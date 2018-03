Corte Conti: ‘13.7 mld di entrate a rischio’

Di:

(ansa) Ammontano a 13,7 miliardi le entrate 2017-2020 previste dalla Legge di Stabilità a rischio. E’ quanto dice la Corte dei Conti. La previsione tiene conto delle modifiche del Parlamento che ha ‘frammentato’ gli interventi con 200 micro norme. Ma al momento non sembra necessaria una manovra bis. Pochi spazi per la Spending review. E credito col contagocce.

Le preoccupazioni della magistratura contabile su queste ”coperture fragili” sono contenute in un nuovo documento, già inviato ieri ai presidenti delle Camere, e che viene allegato alla relazione quadrimestrale di cassa. Il documento tiene conto delle ”prospettive della finanza pubblica dopo la Legge di Stabilità” varata dal governo Letta (troppe anche se ”comprensibili” dopo anni di recessione le 200 micro-norme inserite dal Parlamento) e serve, spiega il nuovo presidente Raffaele Squitieri durante un briefing, ”a fornire una visione generale dei conti pubblici a Parlamento e Governo anche in questa fase particolare della formazione del nuovo esecutivo”. Insomma secondo Squitieri ”ci sono segnali, direi modesti, di ripresa e noi monitoriamo la situazione. La Corte sarà vigile”. La situazione post-Stabilità descritta dalla Corte appare ‘delicata’: il 2014 resta comunque un anno di ”tregua fiscale” – come già detto nelle audizioni parlamentari – ma c’è appunto il rischio delle entrate future. In un sentiero che appare comunque ”stretto” a causa delle nuove regole europee sul rientro del debito pubblico.