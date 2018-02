Ce dorme…e cume ce dorme

MANFREDONIA NOTTE (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

A timbe andiche c’adda dorme: a fème te rumbeve i corne. Mo, nvece, ji tutte llu cundrarje, sté na sunnalènze ind’a ll’arje. ^^^ Tande ànne ditte e ànne fatte ca Frecone pe lli cumbagne, stu pajese ce ll’ànne sfatte, cj’ànne ffatte bbeve a papagne. ^^^ Ce dorme…e ce dorme a lla grosse, lli venèsse na bbrutta mosse, pegghjassere na rangenose acchessì fernèsce ogne cose. Pascalonia Si dorme…e come si dorme

Ai tempi antichi, non si poteva dormire,/ la fame ti rompeva le corna./ Mo, invece, è tutto il contratio,/ c'è una sonnolenza nell'aria.// Tanto hanno detto e (tanto) hanno fatto,/ che Frecone con i compagni/ questo paese ce l'hanno disfatto,/ ci hanno fatto bere la papagna (papavero, per dormire).// Si dorme…e si dorme alla grande,/ che li venga un butto colpo,/ prendessero uno scossone,/ così termina ogni cosa.

