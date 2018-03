Claudia Potenza “Sì, mi piacerebbe girare un film a Manfredonia”

Di:

Manfredonia, 19 febbraio 2018. “Torno spesso qui a Manfredonia perché ci sono i miei genitori, rimango sempre molto legata alla mia terra come è giusto che sia…le mie radici influenzano ancora oggi la mia vita personale ma arricchiscono anche il mio bagaglio professionale”. Così l’attrice Claudia Potenza parla del suo legame con Manfredonia, città nella quale è ritornata in occasione del ‘Gran Galà delle Premiazioni’ svoltosi ieri al Teatro comunale ‘Lucio Dalla’, con assegnazione dei premi correlati alla 65^ edizione del Carnevale.

Lavori in passato con Papaleo, Ozpetek e Pupi Avati

Continua quindi la carrellata dei giovani talenti manfredoniani all’interno delle varie iniziative legate a questo Carnevale 2018 e che si sono saputi distinguere per la loro capacità di esprimersi e stupire nelle loro varie categorie, infatti dopo lo chef Lucio Mele e la violinista Her è arrivata l’attrice Claudia Potenza: una carriera in ascesa che l’ha vista protagonista già in passato di pellicole firmate da grandi registi come ‘Coast to coast’ di Rocco Papaleo, ‘Magnifica presenza’ di Ozpetek o nella serie ‘Con il sole negli occhi’ del grande Pupi Avati.

“E’ stato un incontro di intenti, il nostro, per continuare nella scia della valorizzazione dei talenti locali ed il suo sarà poter dare un importante contributo artistico alla città natia e ad una manifestazione in forte ascesa mediatica. Benvenuta e bentornata a casa Claudia”, afferma Saverio Mazzone amministratore unico dell’Agenzia del Turismo di Manfredonia.

“Ricordo i carnevali della mia infanzia, la scelta del vestito.. ”

“Ricordo i carnevali della mia infanzia passati qui a Manfredonia, la scelta del vestito da mettere e l’attesa delle sfilate, sono andata via a 18 anni e non ho potuto viverlo a lungo ma il mio resta sempre un piacevolissimo ricordo”, questo l’attrice dice del Carnevale manfredoniano ed oggi si ritrova ad essere super ospite e madrina orgogliosa di un evento che conclude questa edizione carnascialesca.

“Ho un progetto imminente con Ivan Cotroneo”

“Ho un progetto imminente con Ivan Cotroneo, una serie tv che mi vedrà protagonista assieme ad altri giovani e bravissimi attori ma non nascondo che mi piacerebbe poter girare un film proprio qui a Manfredonia, la mia terra d’origine.”

A cura di Libera Maria Ciociola

Redazione StatoQuotidiano.it

“GRAN GALA’ PREMIAZIONI” – PH MATTEO NUZZIELLO – FOTOGALLERY