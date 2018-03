Controllo provinciale da Manfredonia a Vieste: Piano 2.0

Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Foggia. Da oggi parte il piano straordinario di controllo del territorio denominato 2.0 diviso in macroaree, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Gargano. Il questore per dare risposta ai problemi della criminalità ha assicurato una forte presenza delle forze dell’ordine visibile dalla cittadinanza anche a San Severo, San Marco, Apricena, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Ortanova Stornarella e Vieste.



