Elezioni. Bordo attacca il M5S “Impreparati. E poi: dove sta quell’onestà?”

Manfredonia, 19 febbraio 2018. PRINCIPALMENTE contro i 5 Stelle. Questa la linea comunicativa scelta ieri tra l’altro dall’onorevole Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE della Camera, candidato del centrosinistra nel collegio Manfredonia-Cerignola, nel corso del comizio pubblico nella sede del proprio comitato (causa maltempo), alla presenza del Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ma anche del consigliere regionale Paolo Cammpo e dell’assessore comunale Salvatore Zingariello. Presenti anche l’assessore regionale Raffaele Piemontese, il segretario provinciale del Pd Lia Azzarone, il segretario cittadino Michela Quitadamo e i vari componenti del PD.

Tanti gli attacchi al candidato del M5S nel collegio Manfredonia – Manfredonia, Antonio Tasso, e a quello del centrodestra Giandiego Gatta: “Il mio avversario della destra si rivolge ai manfredoniani dicendo di non votarmi perchè l’elezione sarebbe assicurata dal proporzionale. Sciocchezze. Voglio vincere anche nell’uninominale, voglio batterlo sul campo, altro che accordo (su Gatta, fonte: teleradioerre)”. “Non lo abbiamo mai visto, non conosciamo la sua proposta politica, conosciamo solo i suoi trascorsi di commerciante di cd…. (su Tasso: fonte teleradioerre.it).

Riferito al M5S “Non sono capaci, non hanno competenze, non studiano”

“Non fatevi prendere in giro prima di fare la vostra scelta informatevi e non fermatevi alle apparenze“, ha detto Bordo durante il suo intervento. “Sparare come fanno il M5S o la destra è facile il difficile è recuperare, costruire, non rompere. Non fermatevi alla apparenze. Andate a spulciare per esempio i dati delle presenze in Commissione. Il M5S non c’è mai, non interviene mai. L’ho visto da presidente di Commissione: i grillini non sono capaci, non hanno competenze, non studiano, sono impreparati. Sanno solo sparare veleno sulle istituzioni e fare terrorismo politico, facendo passare il messaggio che tutti i politici operano solo per il proprio tornaconto personale. Vivadio per fortuna non siamo tutti uguali!”.

“C’è una differenza tra noi e loro”

“C’è una differenza tra noi e loro – ha continuato Bordo-, e devono smettere di sentirsi moralmente superiori. Io non lo accetto. Devono spiegare come abbiano potuto candidare i furbetti del cedolino e noi che ogni mese restituiamo parte delle nostre indennità al partito per farlo funzionarie ci dovremmo vergognare? Dove sta quell’onestà, onestà? E’ giusto che se ne parli”.

Poi sul centrosinistra “E’ anche giusto ammettere che degli errori li abbiamo certamente commessi ma che siamo pronti a fare meglio. Incolpare di ogni problema i governi degli ultimi cinque anni è una follia. Non fatevi prendere in giro. Andatevi a riprendere le prime pagine dei giornali di cinque anni fa e confrontate voi stessi come stavamo allora e come stiamo ora. Noi oggi possiamo fare la differenza. Stavolta, dopo 17 anni, gli elettori hanno la possibilità di scegliere chi li deve rappresentare. Abbiamo la forza necessaria per vincere”.

