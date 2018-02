Foggia, a Sant’Eligio il ricordo di Don Fausto Parisi

DON FAUSTO PARISI (FOTO Loris Castriota Skanderbegh)

Foggia. Domani, martedì 20 febbraio, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 68° compleanno, la Confraternita di Sant’Eligio e il Comitato per la beatificazione di don Antonio Silvestri ricorderanno don Fausto Parisi, con una Santa Messa che si terrà nella Chiesa di Santa Maria di Loreto (Sant’Eligio – Santa Rita) alle ore 19. Officeranno il rito esequiale di accompagnamento al Padre di don Fausto, don Tonino Intiso, con Padre Ireneo Guerrieri e don Massimo De Leo. L’iniziativa assume particolare valore per il forte legame che ha unito don Fausto alla Confraternita e al Comitato, di cui è stato Assistente spirituale. Proprio nella chiesa di Sant’Eligio, il 18 gennaio scorso, in occasione del recente memoriale in onore di don Antonio Silvestri nel decennale del Comitato, don Fausto ha celebrato l’ultima sua messa foggiana. Qualche giorno prima, aveva presieduto la riunione del Comitato, manifestando speranza e fiducia in una prossima ripresa della causa di canonizzazione, bloccata da quasi un secolo. Don Fausto ha dedicato molta parte dell’impegno pastorale che ha distinto gli ultimi anni della sua vita, a ricordare la figura di padre Silvestri, sacerdote vissuto a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, morto in odore di santità. A cura di Geppe Inserra

