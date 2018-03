Esterno Compagnia Guardia di Finanza di Manfredonia (stato@) IMMAGINE D'ARCHIVIO

Manfredonia, 19 febbraio 2018. Il Comandante della Guardia di Finanza – Comando Compagnia di Manfredonia -, informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – nr. 13 del 13 febbraio 2018, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 61 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2018/2019. Tutte le informazioni sul sito ufficiale della Guardia di Finanza. Redazione StatoQuotidiano.it Guardia Finanza, concorso per 61 allievi ufficiali ultima modifica: da

