L’appello di Dibba a Cerignola “Schieratevi”

Cerignola. 18 febbraio. Alessandro Di Battista in comizio. Sicuro di sè il Pentastellato incontra la folla di cerignolesi entusiasti che lo attendono in piazza. Autografi, selfie con la gente, prima di raggiungere il palco.

“Sto girando tutta l’Italia per raccogliere partecipazione, anche se io non mi sono candidato.” Esordisce “Quel Signore” indicando un uomo tra la folla ” Voleva darmi la biografia di Berlusconi. Ma noi crediamo veramente che il problema siano i Berlusconi, i Renzi, i Salvini? Quello che sto cercando di dire, da non candidato, perché credetemi se avessi voluto io avrei avuto la poltrona assicurata in Parlamento, ma io preferisco fare politica così, al di fuori delle istituzioni… Voi credete veramente che il problema siano loro? È nostro dovere alzare la testa e dire basta”.

E così esprime le sue convinzioni. Il politico è al servizio del cittadino, il cittadino è datore di lavoro del politico. Il voto sia libero però poi lamentele zero se, non andando i Cinque Stelle al governo, l’Italia sarà come al solito gestita male dagli stessi aguzzini che ci hanno messo in questa situazione di malgoverno.

Lamentele no, basta. Di Battista non ne vuole sentire. Lui, dice, si è speso tanto nei cinque anni di legislatura appena terminati, nonostante fosse abituato a subire in questo paese di sudditi che è l’Italia.

La folla lo applaude, la folla lo acclama.

E lui continua. Ancora sicuro di sé. Deciso. Determinato.

“Oggi siamo la prima forza politica del paese” sottolinea ” Ci invitano le televisioni anche perché gli facciamo alzare l’audience”. Ma lui i politici li ha frequentati nei cinque anni appena passati. Non sono abituati a stare tra la gente, secondo Di Battista, vivono in un’altra realtà. E loro, i pentastellati, sono il gruppo di giovani che ormai diversi anni fa hanno deciso di ricominciare a stare tra la gente. Stare nelle piazze dove un politico può parlare senza intermediazioni, senza interruzioni pubblicitarie. “E avete visto” insiste “Non ci sono neanche tanti carabinieri. Al massimo sono in fondo. Perché quando un politico ha la coscienza a posto non ha paura di niente”.

Ancora applausi.

E Di Battista rilancia la sua critica verso la legge elettorale. Si andrà a votare semplicemente per apporre una croce sul simbolo e così si favoriranno i segretari di partito, dice lui. “Come si fa a chiedere a noi come abbiamo fatto a spendere 1070 euro ad agosto per girare la Sicilia al fine di parlare dei Cinque Stelle? Avrebbero dovuto chiedere come abbiamo fatto a spendere solo quella cifra” esplode Di Battista, tra qualche parolaccia. Il pubblico si entusiasma. La folla ancora applaude.

E arriva l’affondo contro i giornalisti. “Esisterà un responsabile dell’informazione pubblica in grado di chiedere al PD e agli altri partiti cosa ci hanno fatto con i soldi nostri in campagna elettorale e in altre vicende” chiede il pentastellato.

Ma i giornalisti sono asserviti. Quelli di Repubblica eseguono. Lui li conosce. Repubblica non è un giornale, è un partito editoriale che difende gli interessi del suo padrone che si chiama Debenedetti.

“Schieratevi” l’appello di Di Battista. “Schieratevi in questo paese in cui persino i nonni non fanno i nonni perché devono lavorare mentre i giovani non trovano lavoro”.

E infine il suo invito a mandare a casa chi è nel parlamento da più di trent’anni, chi fa solo i propri interessi.

“Il popolo è sovrano e può decidere” la sua conclusione.

Daniela Iannuzzi

A cura di Redazione StatoQuotidiano.it