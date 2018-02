ASD "NUMERO UNO" MANFREDONIA

Manfredonia. Un bellissimo risultato ottenuto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica NUMERO UNO MANFREDONIA, asd affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva del C.O.N.I. e all’Ente Nazionale CIVILIS ACSI, durante il campionato regionale F.I.D.S. Puglia 2018 svoltosi nel palasport di Lucera che ha visto la partecipazione di oltre cento a.s.d. scuole di ballo con oltre cinquecento ballerini di ogni categoria venuti da tutto il territorio pugliese, a fine gare sono risultati vincitori: al 1° posto medaglia d’oro ( Ctg. 10/11 anni balli latini B/3) la coppia: Raffaele Lombardi – Erika Paglione; al 2° posto medaglia d’argento (Ctg.14/15 anni balli latini) la coppia : Denis Tricarico – Roberta Di Bari; al 3° posto medaglia di bronzo (Ctg.16/18 anni balli latini) la coppia : Cinque Francesco – Rita Falcone, al 3° posto medaglia di bronzo (Ctg.16/18 anni balli Latini) la coppia : Fabio Spagnuolo – Maria Armillotta. ( nella foto) Enorme la soddisfazione dei Maestri di ballo Paolo Racioppa e Marilena Guerra con la mascotte il simpaticissimo Bruno De Padova. Inoltre il Presidente Nazionale Civilis, gen. Giuseppe Marasco, ha espresso ai maestri e atleti ballerini vincitori congratulazioni e soddisfazioni per i risultati ottenuti ed invitando loro a migliorare le proprie capacità. L’Asd “Numero uno” Manfredonia conquista 1°, 2° e 3 posto F.i.d.s. ultima modifica: da

