Manfredonia, abbandonato amianto nei pressi di San Leonardo

Di:

Manfredonia. ”Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile regionale Alessandro Manzella, durante controlli sul territorio per la prevenzione e la repressione dell’abbandono di rifiuti, giunti in località San Leonardo in agro di Manfredonia proprio a poche centinaia di metri dalla Basilica, hanno scoperto un abbandono di amianto, si tratta di circa 35 pannelli ondulati di eternit in parte rotti con conseguente rischio di dispersione di fibre di amianto nell’ambiente (altamente cancerogene).

A ridosso dei pannelli di eternit abbandonati , sono stati trovati guanti, tute e mascherine utilizzati sicuramente dai responsabili di tale reato per il carico trasporto e abbandono.

Le autorità sono state informate della situazione, al più presto si spera nella bonifica del sito riducendo i rischi derivanti e danni a tutto l’ecosistema”.

FOTOGALLERY