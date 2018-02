Manfredonia, addio al Maestro Franco Magno

IL MAESTRO FRANCO MAGNO (Immagine da FACEBOOK)

Manfredonia, 19 febbraio 2018. "Penso che al tuo ingresso in paradiso gli angeli ti abbiano fatto spazio vedendoti arrivare così prestante e muscoloso. Ma poi sicuramente ti avranno sorriso ed abbracciato, perché lo sanno tutti che sei un omone buono. Ed io porterò il tuo ricordo sempre nel mio cuore. Addio Franco, grande ed instancabile maestro di arti marziali che hai contribuito a portare alto il nome della nostra città nel panorama sportivo nazionale ed internazionale". Con queste parole, pubblicate su facebook, il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, ha omaggiato Franco Magno, noto esperto e atleta di arti marziali di Manfredonia.

