Manfredonia. Manomise targa e telaio autovettura, confermata condanna

Manfredonia, 19 febbraio 2018. CON recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato innamissibile il ricorso di un 36enne di Manfredonia contro una sentenza del 2015 della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato la pena determinata dal Tribunale di Foggia, nel 2008, in relazione al reato di cui all’ art. 648-bis CP (riciclaggio).

L’uomo aveva propostoi ricorso in Cassazione deducendo “violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, alla mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione ed al trattamento sanzionatorio”.

La Cassazione ha dato atto “che è pervenuta richiesta di trattazione del procedimento davanti la sezione ordinaria”, evidenziando che “i motivi proposti (dal ricorrente) tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La Corte, infatti, ha sottolineato che il ricorrente venne colto alla guida dell’autovettura di provenienza illecita sulla quale aveva apposto la targa di altra autovettura in suo possesso della quale era titolare, nonché manomesso il telaio dell’auto rubata imprimendo i numeri della sua automobile, così consentendo la circolazione del mezzo illecito a suo vantaggio”.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, “risulta inflitta un pena pari al minimo edittale, per di più diminuita ex art. 62-bis cp. La prescrizione del reato è intervenuta dopo la sentenza di secondo grado e non può essere rilevata stante l’inammissibilità dell’appello (…): infatti, deve essere applicata, in quanto più favorevole, la nuova normativa che prevede, tenuto conto della interruzione, che il termine decorra in 15 anni (reato commesso il 19/10/2001, prescrizione in 19/10/2016)”.

